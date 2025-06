F1 25: Porady i wskazówki dla początkujących

Tryb próby czasowej jest idealny do wyczucia samochodu. Będziesz w niej samotnie jeździć po 24 torach Mistrzostw Świata Formuły 1 2025, mogąc w tym czasie ćwiczyć używanie pedału gazu i hamulca.

Tryb próby czasowej jest idealny do wyczucia samochodu. Będziesz w niej samotnie jeździć po 24 torach Mistrzostw Świata Formuły 1 2025, mogąc w tym czasie ćwiczyć używanie pedału gazu i hamulca.

Tryb próby czasowej jest idealny do wyczucia samochodu. Będziesz w niej samotnie jeździć po 24 torach Mistrzostw Świata Formuły 1 2025, mogąc w tym czasie ćwiczyć używanie pedału gazu i hamulca.

Formuła 2 to idealny sposób na zapoznanie się z grą.

Przyczepność i aerodynamika Formuły 2 są lepsze, co powoduje bardziej przystępne wrażenia. Dzięki niższej prędkości maksymalnej łatwiej jest również utrzymać samochody wyścigowe na torze, a wyścigi Formuły 2 są krótsze.

Przyczepność i aerodynamika Formuły 2 są lepsze, co powoduje bardziej przystępne wrażenia. Dzięki niższej prędkości maksymalnej łatwiej jest również utrzymać samochody wyścigowe na torze, a wyścigi Formuły 2 są krótsze.

Przyczepność i aerodynamika Formuły 2 są lepsze, co powoduje bardziej przystępne wrażenia. Dzięki niższej prędkości maksymalnej łatwiej jest również utrzymać samochody wyścigowe na torze, a wyścigi Formuły 2 są krótsze.

Podobnie jak wszystkie współczesne gry wyścigowe, F1 25 oferuje całą gamę systemów wspomagających jazdę, które znacznie ułatwiają prowadzenie samochodu. Są one niezwykle pomocne w utrzymaniu tych potężnych samochodów wyścigowych jadących z prędkością ponad 350 km/h na torze.

Podobnie jak wszystkie współczesne gry wyścigowe, F1 25 oferuje całą gamę systemów wspomagających jazdę, które znacznie ułatwiają prowadzenie samochodu. Są one niezwykle pomocne w utrzymaniu tych potężnych samochodów wyścigowych jadących z prędkością ponad 350 km/h na torze.

Podobnie jak wszystkie współczesne gry wyścigowe, F1 25 oferuje całą gamę systemów wspomagających jazdę, które znacznie ułatwiają prowadzenie samochodu. Są one niezwykle pomocne w utrzymaniu tych potężnych samochodów wyścigowych jadących z prędkością ponad 350 km/h na torze.

Systemy te są szczególnie pomocne, jeśli stawiasz swoje pierwsze kroki w przygodzie z Formuła 1 w F1 25. Zasadniczo jednak pamiętaj, że szybszy będziesz bez wspomagaczy niż z nimi. Dlatego powinieneś nauczyć się radzić sobie bez tych ułatwień tak szybko, jak to możliwe, jeśli chcesz być na czele wyścigów online.

Systemy te są szczególnie pomocne, jeśli stawiasz swoje pierwsze kroki w przygodzie z Formuła 1 w F1 25. Zasadniczo jednak pamiętaj, że szybszy będziesz bez wspomagaczy niż z nimi. Dlatego powinieneś nauczyć się radzić sobie bez tych ułatwień tak szybko, jak to możliwe, jeśli chcesz być na czele wyścigów online.

Systemy te są szczególnie pomocne, jeśli stawiasz swoje pierwsze kroki w przygodzie z Formuła 1 w F1 25. Zasadniczo jednak pamiętaj, że szybszy będziesz bez wspomagaczy niż z nimi. Dlatego powinieneś nauczyć się radzić sobie bez tych ułatwień tak szybko, jak to możliwe, jeśli chcesz być na czele wyścigów online.

Na początek jednak aktywuj wszystko, co wydaje Ci się niezbędne, a następnie powoli zapoznaj się z zachowaniem kierowcy. Niektóre systemy wspomagające, takie jak choćby kontrola trakcji, można jednak pozostawić włączone wraz z systemem wspomagania pit stopu.

Na początek jednak aktywuj wszystko, co wydaje Ci się niezbędne, a następnie powoli zapoznaj się z zachowaniem kierowcy. Niektóre systemy wspomagające, takie jak choćby kontrola trakcji, można jednak pozostawić włączone wraz z systemem wspomagania pit stopu.

Na początek jednak aktywuj wszystko, co wydaje Ci się niezbędne, a następnie powoli zapoznaj się z zachowaniem kierowcy. Niektóre systemy wspomagające, takie jak choćby kontrola trakcji, można jednak pozostawić włączone wraz z systemem wspomagania pit stopu.