Formuła 1 technicznie: Ograniczanie prędkości w alei serwisowej

regulacje dotyczące prędkości praktycznie nie istniały. Bolidy zjeżdżały do boksów najszybciej jak się dało, by zminimalizować straty czasowe. W oczywisty sposób stanowiło to zagrożenie dla czekających na nie mechaników. Wyobraźcie sobie, że macie np. odkręcić przednie koło i przykręcić nowe. Samochód zbliża się do Was z prędkością 200 km/h i ma zahamować tak, aby koło znalazło dokładnie przy Waszych dłoniach. Jeśli kierowca popełni błąd albo coś stanie się z hamulcami, auto może Was staranować. Macie także świadomość, że musicie wykonać swoje zadanie precyzyjnie i szybko, aby nie odebrać swojemu reprezentantowi szansy na dobry wynik. Dosyć stresująca i potencjalnie niebezpieczna sytuacja.

Władze Formuły 1 dostrzegały opisane powyżej zagrożenie, a czarę goryczy przepełniła śmierć Nobuyukiego Wakaiego. Zawodnik Motocyklowych Mistrzostw Świata zginął po tym, jak jadąc z pełną prędkością w alei serwisowej, uderzył w spacerującego nią kibica. To wydarzenie sprawiło, że zarówno w Formule 1, jak i w zawodach motocyklowych wprowadzono limit prędkości w pit-lane od sezonu 1993. Początkowo wynosił on 80 km/h i obowiązywał tylko w treningach. Zmieniło się to po Grand Prix San Marino 1994. Z auta, którym jechał Michele Alboreto, odpadło koło. Niestety w pobliżu obecnych było kilku mechaników, którzy stali poza garażem, chcąc zająć czymś czas między kolejnymi pit-stopami ich kierowców. Koło trafiło ich, przez co dwaj musieli być hospitalizowani.

. Zmieniono ponadto wprowadzony rok wcześniej limit. Już od Grand Prix Monako obowiązywał on podczas wszystkich zajęć na torze i wynosił 120 km/h w wyścigu oraz 80 km/h w pozostałych sesjach. W kolejnych latach dalej zmieniano przepisy, manipulując np. maksymalną dopuszczalną prędkością. W myśl aktualnych wytycznych w pit-lane można jechać maksymalnie 80 km/h, przy czym FIA może zmniejszyć go jeszcze bardziej, jeśli będzie to konieczne ze względów bezpieczeństwa lub – co ciekawe – gdy uzna, że straty czasowe wynikające z przejazdu przez aleję serwisową są zbyt małe.

Kiedy kierowca zjeżdża do pit-lane, musi zwolnić przed białą linią wyznaczającą jej początek. W tym celu hamuje, często gwałtownie, a także wciska przycisk na kierownicy. Aktywuje on ogranicznik, który nie pozwala silnikowi kręcić się powyżej pewnej założonej liczby obrotów na minutę. Gdy limiter jest włączony, z tyłu auta zaczyna migać czerwone światło stanowiące ostrzeżenie dla innych. Ogranicznik działa tylko na pierwszym, drugim i trzecim biegu, dlatego przed jego użyciem kierowca musi upewnić się, że aktywne jest odpowiednie przełożenie. Z uwagi na swoją konstrukcję jest to więc de facto nie ogranicznik prędkości, tylko