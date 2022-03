F1 technicznie: Falowanie bolidów w sezonie 2022

Falowanie bolidu, zwane również „ruchami morświna” to efekt zmian ciśnienia pod jego podłogą. Na przemian jest ono niskie i wysokie, co sprawia, że auto na zmianę opada i unosi się. Samochód zawieszony na pewnej wysokości nad ziemią podczas przyśpieszania zawsze będzie się obniżał, ponieważ generowany w tym czasie docisk będzie fizycznie przyciskał go do asfaltu. Zjawisko to dotyczy każdego auta, zarówno zwykłej osobówki, jak i bolidu Formuły 1 – choć oczywiście tego ostatniego w znacznie większym stopniu. Konstrukcje nowej ery korzystające z efektu przyziemnego nie są tu wyjątkiem. W samochodach, które z niego nie korzystają, falowanie jest bardzo delikatne i rozłożone w czasie, ponieważ wspomniane zmiany ciśnienia nie są tak gwałtowne.

Falowanie bolidu, zwane również „ruchami morświna” to efekt zmian ciśnienia pod jego podłogą. Na przemian jest ono niskie i wysokie, co sprawia, że auto na zmianę opada i unosi się. Samochód zawieszony na pewnej wysokości nad ziemią podczas przyśpieszania zawsze będzie się obniżał, ponieważ generowany w tym czasie docisk będzie fizycznie przyciskał go do asfaltu. Zjawisko to dotyczy każdego auta, zarówno zwykłej osobówki, jak i bolidu Formuły 1 – choć oczywiście tego ostatniego w znacznie większym stopniu. Konstrukcje nowej ery korzystające z efektu przyziemnego nie są tu wyjątkiem. W samochodach, które z niego nie korzystają, falowanie jest bardzo delikatne i rozłożone w czasie, ponieważ wspomniane zmiany ciśnienia nie są tak gwałtowne.

Falowanie bolidu, zwane również „ruchami morświna” to efekt zmian ciśnienia pod jego podłogą. Na przemian jest ono niskie i wysokie, co sprawia, że auto na zmianę opada i unosi się. Samochód zawieszony na pewnej wysokości nad ziemią podczas przyśpieszania zawsze będzie się obniżał, ponieważ generowany w tym czasie docisk będzie fizycznie przyciskał go do asfaltu. Zjawisko to dotyczy każdego auta, zarówno zwykłej osobówki, jak i bolidu Formuły 1 – choć oczywiście tego ostatniego w znacznie większym stopniu. Konstrukcje nowej ery korzystające z efektu przyziemnego nie są tu wyjątkiem. W samochodach, które z niego nie korzystają, falowanie jest bardzo delikatne i rozłożone w czasie, ponieważ wspomniane zmiany ciśnienia nie są tak gwałtowne.