Tuż po zgaśnięciu czerwonych świateł Verstappen od razu próbował atakować Leclerca, ale kierowca Ferrari przyblokował go i w czołowej dwójce nie doszło do zmian. Jedną pozycję, na rzecz Lewisa Hamiltona, stracił Checo, a jeszcze gorzej poszło na starcie drugiemu z kierowców Ferrari – Carlos Sainz ruszał z dziewiątego pola, a na pierwszym okrążeniu spadł na 14. miejsce. Już na trzecim okrążeniu przestrzelił zakręt i wylądował w żwirze. W efekcie na tor wyjechał samochód bezpieczeństwa.

