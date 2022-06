Formuła 1: Dublet Oracle Red Bull Racing w Baku!

miał z kolei wystartować z trzeciego pola. Cała trójka wiedziała jednak, że przy długich prostych toru w Baku, na dojeździe do trzeciego zakrętu wszystko mogło się wydarzyć.

I tak też się stało! Na starcie świetnie na zgaśnięcie czerwonych świateł zareagował Perez, już na dojeździe do jedynki wciskając się przed Leclerca i obejmując prowadzenie! Tuż za Monakijczykiem jechał z kolei Verstappen, który także szukał sobie miejsca do ataku.

, przez co dyrekcja wyścigowa zdecydowała się na wirtualną neutralizację. W takich warunkach część stawki zjechała po tzw. darmowy pit-stop, ale na torze pozostali obaj kierowcy Oracle Red Bull Racing. Po tym, jak Ferrari zaliczyło nieco zbyt długą wymianę opon w bolidzie Leclerca, Verstappen automatycznie zyskał jedną pozycję. Na czele tym samym jechał Perez, mający dwie sekundy przewagi nad swoim team-partnerem.

