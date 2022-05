Po zgaśnięciu czerwonych świateł to Leclerc utrzymał prowadzenie, choć Verstappen próbował atakować na dojeździe do pierwszej szykany. Perezowi tymczasem udało się wyprzedzić

Po zgaśnięciu czerwonych świateł to Leclerc utrzymał prowadzenie, choć Verstappen próbował atakować na dojeździe do pierwszej szykany. Perezowi tymczasem udało się wyprzedzić Carlosa Sainza i wskoczyć na czwarte miejsce. Do czołowej trójki wskoczył tymczasem kierowca Mercedesa George Russell .

Max wrócił na tor na czwartym miejscu, narzucając przy okazji piekielnie mocne tempo. W mgnieniu oka dojechał do trzeciego wówczas Valtteriego Bottasa i postanowił wyprzedzić go po zewnętrznej w dwunastym zakręcie!

