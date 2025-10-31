Formuła 1 technicznie – czerwone światła z tyłu bolidu

Ostrzeganie przed deszczem

Czerwone światła są obecne w Formule 1 od przełomu lat 60. i 70. Zaczęto je instalować na końcu auta. Konkretnie montowano je zwykle na skrzyni biegów albo na mocowaniu tylnego skrzydła. W tamtych czasach mogło ono bowiem być najbardziej wysuniętym do tyłu elementem auta, jak miało to miejsce choćby w bolidzie Ferrari 312T z sezonu 1975. W tamtym okresie mogło ono mieć dowolny kształt, choć najczęściej było okrągłe. Zapalano je w deszczowych warunkach, aby rywal z tyłu mógł łatwiej dostrzec poprzedzający samochód w warunkach ograniczonej widoczności. Z czasem światła przyjmowały coraz bardziej standardowy kształt. Podobnie ujednolicały się formy skrzyni biegów oraz mocowania tylnego skrzydła. Tym sposobem w latach 80. pojawiły się niemal identyczne u wszystkich prostokątne światła zamocowane nad lub (rzadziej) pod skrzynią biegów.

F1 w wersji vintage - Ferrari 312T Niki Laudy z 1975 roku © Red Bull Content Pool

W kolejnej dekadzie rola czerwonego światła w Formule 1 pozostała niezmieniona. Wciąż była nią poprawa widzialności danego auta w deszczu, mgle itp. Skrzynie biegów zaczęły przybierać znany dzisiaj wydłużony kształt, a światło zaczęto montować wewnątrz ich obudowy. Jako wyjątek od tej reguły można przywołać Williamsa FW16, za którego sterami w sezonie 1994 ścigali się Ayrton Senna, Damon Hill, David Coulthard i Nigel Mansell. Bolid ten posiadał nietypowe rozwiązanie omawianego elementu, ponieważ światło wbudowane było w pokrywę silnika i osłonięte opływową przezroczystą owiewką. Taki układ nie przyjął się jednak powszechnie. W pokrywie silnika, ale na wierzchu, bez żadnej osłony, zamontowane było także światło w Benettonie B194, którym jeździli Michael Schumacher, JJ Lehton, Johnny Herbert oraz Jos Verstappen, ojciec Maxa.

Nowa era silnikowa

3 min Rysunkowa historia królowej motorsportu Rysunkowa historia królowej motorsportu

Od sezonu 2014 trwa w F1 era hybrydowych silników z turbodoładowaniem. Wprowadzenie nowych jednostek napędowych wyposażonych w baterie do magazynowania energii elektrycznej wywołało zmiany w technice jazdy kierowców. Od tamtego momentu zaczęli oni częściej odpuszczać gaz na długo przed teoretycznym punktem hamowania, aby oszczędzać paliwo lub hamować z wyprzedzeniem, aby sprawniej zebrać energię z hamowania. Sprawiło to, że w miejscu, gdzie bolid teoretycznie powinien jechać z pełną prędkością, zaczynał już zwalniać. Gdyby ktoś wtedy pojawił się tuż za nim, ryzykowałby potężną kraksę, porównywalną do wypadku Fernando Alonso z GP Australii 2016. Trzeba było opracować metodę ostrzegania rywala z tyłu o tym, że dany kierowca przedwcześnie zwalnia. Rozwiązanie okazało się tyleż proste, co skuteczne – w momencie, gdy zawodnik odpuszczał gaz, czerwone światło zaczynało migać. Dzieje się tak do dziś. Warto w tym miejscu podkreślić, że nie są to światła hamowania – nie świecą one przy każdym wciśnięciu hamulca, a jedynie przy „niestandardowym” wytracaniu prędkości.

Więcej światła, skrzydło wytrzyma

W miarę rozwoju technologicznego, coraz doskonalszej aerodynamiki i coraz ciaśniej obudowanych kokpitów, coraz większym problemem zaczęła być słaba widoczność z kokpitu. Zawodnicy zaczęli mieć trudności z dostrzeżeniem niewielkiego bądź co bądź światła (prostokąt o wymiarach ok. 10 na 6 cm – różnie w różnych samochodach), kiedy bolidy generowały pióropusze wody nieporównywalnie większe od tych wytwarzanych przez konstrukcje starsze o kilka czy kilkanaście lat. Odpowiedzią na to okazał się nakaz montowania dodatkowych świateł na krawędziach bocznych płatów tylnego skrzydła. Wymóg ten obowiązuje od sezonu 2019 i nic nie wskazuje na to, aby włodarze królowej sportów motorowych mieli z niego zrezygnować.

Deszczowy trening przed GP Kanady 2023 © Getty Images / Red Bull Content Pool

Budowa i znaczenie tylnego światła

Obecnie środkowe światło składa się z ułożonych w prostokąt 15 diod, które w razie potrzeby zaczynają migać na czerwono. Razem z nimi miga po 9 diod na każdej z bocznych części tylnego skrzydła. Oprócz deszczu i wytracania prędkości włączają się one również podczas pierwszych 10 sekund obowiązywania samochodu bezpieczeństwa albo wirtualnego samochodu bezpieczeństwa, a także w czasie, gdy samochód jedzie przez aleję serwisową. Technicznie jest to sprzężone z przyciskiem ogranicznika obrotów silnika, czyli tzw. pit limitera, więc jeśli ktoś przypadkiem włączy go poza aleją serwisową, to czerwone światła też zamigają. Dostrzec je możemy również przed rozpoczęciem okrążenia formującego, kiedy widziana od tyłu kawalkada bolidów miga nimi i informuje, że już wkrótce wyścig wystartuje na dobre.

W deszczu w wyścigu F1 trzeba uważać na śliskie krawężniki © Red Bull Content Pool

Światła migają z różną częstotliwością. Zbieranie energii, samochód bezpieczeństwa oraz wizytę w alei serwisowej sygnalizują dwoma mignięciami na sekundę. Cztery mignięcia na sekundę oznaczają natomiast opady deszczu. Są częstsze właśnie po to, aby kierowca z tyłu lepiej widział bolid przed sobą. W jednej wyjątkowej sytuacji zdarza się, że tylne światła świecą na zielono. Ma to miejsce wtedy, ggdy bolid prowadzi kierowca bez superlicencji – np. junior, któremu ekipa powierzyła auto na sesję treningową.

Światła wbudowane w skrzynię biegów i tylne skrzydło to niewielkie, ale bardzo ważne elementy bolidów Formuły 1. Choć nie mają wpływu na ich osiągi, zapewniają bezpieczeństwo i pomagają uniknąć wypadków. Jesteśmy pewni, że w samochodach Red Bulla będą działać jak należy.