Emocje w Formule 1: Najciekawsze GP Japonii

Reprezentant gospodarzy przeszarżował w pierwszym zakręcie, jednak udało mu się powrócić na tor. Jego śladem poszedł Rubens Barrichello. Obaj byli sami sobie winni, w przeciwieństwie do Juana Pablo Montoyi, którego w opony posłał Jacques VIlleneuve (Kanadyjczyk otrzymał potem 25 sekund kary). W wyniku opisanych zdarzeń na tor musiał wyjechać samochód bezpieczeństwa. Po restarcie Fernando Alonso jechał na 8., a Kimi Raikkonen na 12. miejscu. Przebijanie się w górę stawki Formuły 1 było w tamtych czasach – pozbawionych systemu DRS – jeszcze trudniejsze niż obecnie. Nawet mając do dyspozycji szybszy samochód, nie zawsze udawało się wyprzedzić wolniejszych rywali. Hiszpan radził sobie jednak całkiem nieźle i szybko zyskiwał kolejne pozycje. Utknął dopiero za Christianem Klienem. Zawodnik Red Bulla umiejętnie się bronił, przez co tracącego coraz więcej czasu Alonso szybko dogonił Raikkonen. Klien w końcu uległ szybszemu Renault, co pozwoliło jego kierowcy myśleć o wyprzedzeniu Michaela Schumachera. Zrobił to zresztą w bardzo widowiskowym stylu, mijając Niemca jak furmankę po zewnętrznej trudnego zakrętu 130R.

Zawodnik z Finlandii zyskał po starcie i restarcie kilka pozycji, a od jakiegoś czasu podążał za plecami Alonso. Udało mu się wyprzedzić go dopiero podczas pierwszej tury tankowań, a następnie reprezentant McLarena wyszedł na 4. miejsce, odbierając je Schumacherowi. Wkrótce Fernando znalazł się za jego tylnym skrzydłem, jednak – jak miało się okazać – większym zmartwieniem dla Fina był drugi z żółto-niebieskich bolidów. Giancarlo Fisichella prowadził przez większą część dystansu wyścigu. Na czoło stawki wysunął się niedługo po restarcie, gdy dysponujący niewielką ilością paliwa w baku Ralf Schumacher musiał zjechać na tankowanie. Po drugiej serii pit-stopów zachował on prowadzenie, a Raikkonen awansował z 4. na 2. pozycję. To był wyjątkowy dzień – nie tylko ze względu na start faworytów z dalszych pozycji, ale również na to, że samochodu Raikkonena nie dopadła jak dotąd żadna usterka techniczna. Wciąż dzielnie podążał przed siebie, i to w fantastycznym tempie. Szefostwo ekipy z Enstone było przekonane, że sympatyczny Fisico dowiezie zwycięstwo, wszak Fin był daleko z tyłu, a dystansu do mety nieubłaganie ubywało. Nie docenili jednak dyspozycji Kimiego oraz tempa konstrukcji, która wyszła spod ręki Adriana Neweya.

