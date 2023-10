Emocje w Formule 1: Najciekawsze GP Kataru

Zacięta walka o tytuł

Max Verstappen awansował z 7. na 2. miejsce już na pierwszych okrążeniach © Getty Images/Red Bull Content Pool

Debiutujące wówczas w kalendarzu Formuły 1 GP Kataru było trzecim wyścigiem wyścigiem od końca w sezonie 2021. Max Verstappen przewodził w klasyfikacji generalnej, a realne szanse na doścignięcie go miał tylko Lewis Hamilton. Zadanie Brytyjczyka miało być nieco łatwiejsze, jako że po sobotnich kwalifikacjach Max został cofnięty aż na 7. miejsce za ignorowanie żółtych flag po wypadku Pierre’a Gasly’ego. Dla Holendra zwiastowało to konieczność jak najszybszego odrobienia strat, a dla kibiców – duże emocje związane z jego przebijaniem się do przodu. Prowadzony przez niego Red Bull RB16B był co prawda niesamowicie szybki, ale nie dominował nad resztą stawki tak bardzo jak tegoroczny RB19 , dlatego jego zadanie wcale nie było proste, tym bardziej, że jego główny rywal miał ruszać z pole position.

Atomowy start

Start wyścigu Formuły 1 to moment, kiedy obok osiągów bolidu liczą się także umiejętności zawodnika. Dobrze rozgrzać opony na okrążeniu formującym, w idealnym momencie zareagować na zgaśnięcie świateł i wybrać odpowiednią linię jazdy, aby przynajmniej nie stracić pozycji, a może nawet jakąś zyskać – to przepis na dobry początek zawodów, z którego Max Verstappen skrzętnie tamtego dnia skorzystał. Po pierwszych dwóch zakrętach był już 4., natomiast w ciągu kolejnych kilku okrążeń udało mu się powrócić na 2. miejsce, a więc na tę pozycję, z której ruszałby, gdyby nie sobotnia kara. Lewis Hamilton tymczasem niezagrożenie prowadził. Max jechał zbyt wolno, by go dogonić, ale także zbyt szybko, by ktokolwiek z tyłu dogonił jego. Na ten moment jego przewaga w klasyfikacji generalnej miała więc nieco stopnieć, ale nie stanowiło to jeszcze katastrofy.

Sergio Perez tymczasem niezbyt dobrze poradził sobie w sobotę i wykręcił dopiero 11. czas. Niedziela miała być dla niego lepsza, bowiem od początku wyścigu dysponował konkurencyjnym tempem i wzorem swojego zespołowego kolegi odrabiał straty. Było to o tyle istotne, że Red Bull cały czas walczył z Mercedesem o mistrzostwo świata w klasyfikacji konstruktorów. Na 5. okrążeniu Checo był już 8., a na 16. wdrapał się na 4. miejsce. Pit-stop w niezbyt dobrym momencie zrzucił go jednak z powrotem na 11. lokatę, tymczasem jego najważniejszy rywal – Valtteri Bottas – pewnie jechał na 3. miejscu. Błyskawiczna pogoń pozwoliła jednak Perezowi w ciągu 9 okrążeń ponownie znaleźć się za plecami Fina. Hamilton i Verstappen natomiast niezmiennie zajmowali pierwsze dwa miejsca.

Opony nie wytrzymały

Przeciążenia oddziałujące na ogumienie w szybkich zakrętach toru Losail oraz powtarzające się co chwila kontakty opon z tarkami sprawiały, że lewe przednie koła poszczególnych samochodów były narażone na duże wibracje i uszkodzenia. Pierwszym samochodem, w którym opona się poddała, było auto Bottasa. Fin zjechał na trzech kołach do alei serwisowej, gdzie spędził o wiele więcej czasu niż zazwyczaj trwa pit-stop. Kosztowało go to spadek aż na 13. miejsce, za to Perezowi dało pozycję na wirtualnym podium. Verstappen tymczasem zjechał po komplet miękkich opon, który pomógł mu wykręcić najszybszy czas okrążenia. Osiągnięcie to było premiowane 1 punktem, a w tak zaciętej walce o tytuł liczyło się każde „oczko”. Kilka okrążeń później Meksykanin pożegnał się z lokatą na „pudle”, ponieważ został wezwany na pit-stop, po którym powrócił na tor na 6. miejscu. W trakcie dalszej rywalizacji udało mu się przebić tylko na 4. lokatę. Nie zdołał odrobić strat do poprzedzającego go Fernando Alonso,. Prawdopodobnie byłby w stanie to zrobić, gdyby wyścig liczył kilka okrążeń więcej.

Temat opon © Getty Images

Kolejną ofiarą tarek i przeciążeń padł Williams. Najpierw „kapcia” złapał George Russell, który zdołał jakoś dojechać do boksu, a niedługo później ten sam problem spotkał Nicholasa Latifiego. Kanadyjczyk jednak nie miał tyle szczęścia co jego zespołowy kolega i zmuszony był zatrzymać się na poboczu. Stojący bolid skłonił dyrekcję zawodów do zarządzenia wirtualnej neutralizacji. Oznaczało to, że kierowcy mają zmniejszyć prędkość i nie wolno im się wyprzedzać, jednak zostały zachowane odstępy między poszczególnymi zawodnikami. Jako że do końca rywalizacji pozostawały zaledwie 2 okrążenia, Red Bull ściągnął Maxa Verstappena do alei serwisowej i wyposażył go w kolejny komplet miękkich opon. Było to działanie profilaktyczne, mające na celu umożliwienie mu ponownego wykręcenia najszybszego okrążenia w sytuacji, gdyby ktoś odebrał mu obecny rekord. Nic takiego się jednak nie stało. Lewis Hamilton pewnie wygrał pierwsze w historii GP Kataru Formuły 1, a na 2. miejscu dojechał Max, który pozostał na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej.

Tło dla starcia tytanów

Pierre Gasly niestety bez punktów w Katarze © Getty Images/Red Bull Content Pool

W tle rywalizacji o mistrzowskie tytuły toczyły się mniejsze i większe pojedynki innych kierowców. Dobrą formą imponowało przede wszystkim Alpine, którego reprezentant Fernando Alonso startował z 3. pola, by po jego utracie na pierwszych okrążeniach odzyskać je i po raz pierwszy od 7 lat stanąć na podium. Drugi z kierowców stajni z Enstone, a więc Esteban Ocon, dojechał na 5. miejscu, po drodze widowiskowo i zacięcie broniąc się przed Sergio Perezem, którego wyższość w końcu musiał jednak uznać. Przyzwoicie radził sobie także Aston Martin. Kierowcy brytyjskiej ekipy ruszali co prawda z odległych lokat, ale na dystansie wyścigu udało im się przebić aż do punktowanej dziesiątki. W porównaniu do startu najwięcej stracił Pierre Gasly, który ruszał z 2. pozycji, a finiszował dopiero na 11. miejscu.

W sezonie 2021 GP Kataru nie przyniosło rozstrzygnięcia rywalizacji o mistrzostwo świata. Inaczej może być w trwającej kampanii. Jeżeli Max Verstappen zdobędzie w sobotnim sprincie co najmniej 3 punkty więcej od Sergio Pereza, zapewni sobie trzeci w karierze mistrzowski tytuł. Jeżeli tego nie zrobi, ogromną szansę będzie miał już dzień później – w niedzielnym wyścigu. Trzymamy kciuki za nowego-starego mistrza oraz za jak najlepszy wynik całej ekipy Red Bulla.

***

Autor tekstu prowadzi vlog „Ze świata F1” na YouTube.