Emocje w Formule 1: Najlepszy wyścig we Francji

Ponadto skalne odłamki mogły uszkadzać bolidy, a gdyby któryś z nich trafił kierowcę, mogłoby się to dla niego bardzo źle skończyć. Niestety jeden z zawodników miał się o tym tego dnia boleśnie przekonać. Przed edycją z 1972 r. na Charade rozegrano 3 wyścigi zaliczane do mistrzostw świata Formuły 1. Za każdym razem wygrywali je zawodnicy, którzy na koniec danego sezonu zdobywali mistrzowski tytuł. Byli to: Jim Clark w 1965 r., Jackie Stewart w 1969 r. i Jochen Rindt w 1970 r. Po sobotnich kwalifikacjach wydawało się, że ten trend może zostać przełamany. Choć teoretycznie faworytami powinni być Stewart, urzędujący wówczas mistrz świata oraz pretendent do korony Emerson Fittipaldi, to czasówka przyniosła pewne niespodzianki. Szkot miał startować z 3. pozycji, a wracający po chorobie Brazylijczyk – dopiero z 8. Z perspektywy Red Bulla istotny jest udział w tamtym wyścigu

Nowozelandczyk utrzymał prowadzenie po starcie, choć za jego plecami wiele się działo. Stewart i Fittipaldi starali się przebić w górę, choć kolejne okrążenia pokazały, że lepiej radził sobie kierowca Lotusa. Syn Brazylijczyka i Polki zdołał nadrobić więcej pozycji niż Szkot, jednak nie był w stanie wyprzedzić go w bezpośredniej walce. Rywale do ostatecznego triumfu podążali więc na 2. i 3. miejscu za oddalającym się Amonem.

Helmut Marko od wielu lat jest jedną z najważniejszych postaci w zespole Red Bulla w Formule 1. Choć oficjalnie określa się go jako doradcę, w rzeczywistości to on ma wpływ na wszystkie kluczowe decyzje dotyczące ekipy. Droga, która zawiodła go na jego obecne stanowisko, była jednak bardzo długa, a rozpoczęła się właśnie podczas GP Francji 1972. Wtedy to na 9. okrążeniu podążał za Emersonem Fittipaldim zajętym przebijaniem się w górę stawki.

Niestety w pewnym momencie Brazylijczyk najechał na kamień, który wzbity kołem jego bolidu poszybował wprost w kierunku głowy Austriaka. Trafił go bezpośrednio w wizjer kasku, który nie wytrzymał siły impaktu. Po przebiciu szyby kamień uderzył Helmuta Marko, pozbawiając go wzroku w lewym oku. Kierowca zdążył jeszcze zjechać na pobocze i zatrzymać się we w miarę bezpiecznym miejscu, gdzie dotarła do niego pomoc medyczna. W wyniku wypadku zawodnik zmuszony był zakończyć karierę. O jego dalszych losach przeczytacie w poświęconym mu artykule.

