Jak zbudować garaż na torze Formuły 1?

docierają na niego zazwyczaj już na początku tygodnia; najczęściej w okolicach wtorku. Przywożą ze sobą ponad 40 ton najróżniejszego sprzętu – od narzędzi do rozkładania i składania samochodów przez ścianki działowe aż po wyposażenie stanowisk pomiarowych dla specjalistów od silnika i paliwa. Większość tego ekwipunku podróżuje samolotami, natomiast reszta na statkach. Na lądzie do celu dowożą go ciężarówki.

. W Formule 1 ważna jest wielozadaniowość i doskonała koordynacja prowadzonych prac, dlatego oprócz obsługi bolidów pomagają oni kolegom w budowie i rozbiórce garażu. Na różnych torach ekipa ma do dyspozycji pomieszczenia o różnej powierzchni i układzie, dlatego jednym z najważniejszych zadań jest taka aranżacja wnętrz, aby członkowie zespołu mogli poruszać się w doskonale sobie znanych przestrzeniach. Z tego właśnie powodu wspomniane ścianki działowe ustawia się w taki sposób, że tworzą one pomieszczenia i korytarze o identycznym układzie niezależnie od tego, na jakim torze akurat gości królowa sportów motorowych. Razem z nimi na środku garażu montuje się centrum dowodzenia, czyli miejsce, gdzie przebywają szefowie ekipy w czasie, gdy akurat nie siedzą przy pit wallu. To w tych dwóch lokalizacjach analizowane są dane z telemetrii, prowadzone są

i wszystko, co tylko może okazać się potrzebne. Nie ma tam jednak miejsca na chaos i bałagan. Każda część wyposażenia jest dokładnie inwentaryzowana i ma swoje ściśle określone miejsce. Dzięki temu zespół ma pewność, że w garażu znajdzie się wszystko, czego potrzeba, a jednocześnie że nie pojawią się tam żadne zbędne przedmioty. Oczywiście sprzęty elektryczne trzeba zasilać – to w gestii zespołów pozostaje rozprowadzenie kabli, przedłużaczy itp. Na różnych torach gniazdka elektryczne znajdują się w różnych miejscach i mają różne wejścia, dlatego ważne jest, aby każda stajnia była przygotowana na różne ewentualności. Wszystko trzeba zorganizować tak, aby przy różnych warunkach początkowych otrzymać ten sam efekt końcowy. Co ciekawe, każda szafka, półka czy mebel, wszystko jest wyposażone w koła, aby w razie potrzeby można to było łatwo przestawiać i transportować.