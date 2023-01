Gianpiero Lambiase - mózg sztabu Maxa Verstappena

Dostać się do ekipy Red Bulla to nobilitacja i wyzwanie dla każdej osoby pracującej w F1. Dla Gianpiero Lambiase był to jednak tylko początek wspinaczki na sam szczyt motorsportu. Zanim go jednak osiągnął, zaczął od współpracy z Daniiłem Kwiatem, którego doprowadził do 2. miejsca w GP Węgier 2015 i 3. miejsca w GP Chin 2016. Kiedy szefostwo zespołu zdecydowało się na roszadę pomiędzy główną ekipą Red Bulla i juniorską stajnią Toro Rosso, w wyniku której Kwiat przesiadł się do samochodu STR11, a za kierownicą modelu RB12 zasiadł

, nawiązana została jedna z najtrwalszych więzi we współczesnej Formule 1. Lambiase miał wprowadzić Holendra do rywalizacji na najwyższym poziomie. To jego wskazówki pozwoliły młodzikowi w skuteczny sposób odpierać ataki rywali podczas GP Hiszpanii 2016 i wejść do nowej ekipy z drzwiami i futryną. Tamten triumf był początkiem serii, która obecnie (stan po zakończeniu sezonu 2022) liczy 20 pole positions, 35 zwycięstw i 2 tytuły mistrza świata.