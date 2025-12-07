© Getty Images / Red Bull Content Pool
F1
F1: Max Verstappen wygrywa finał sezonu 2025 w Abu Zabi!
Max Verstappen zrobił wszystko, co mógł i w finałowym wyścigu sezonu triumfował po starcie z pole position. Holender został wicemistrzem świata Formuły 1 w 2025 roku.
Runda o Grand Prix Abu Zabi na słynnym torze Yas Marina zakończyła niezwykle długi i emocjonujący sezon 2025 Formuły 1. Nie oznaczało to jednak, że podczas nocnego ścigania będzie nudno, ponieważ przed finałowym wyścigiem sezonu na szali wciąż leżał tytuł mistrza świata 2025. W roli lidera mistrzostw do Abu Zabi przyjechał Lando Norris, który miał 12 punktów przewagi nad Maxem Verstappenem i 15 nad swoim team-partnerem z McLarena – Oscarem Piastrim. Fakt, że po trudnym początku sezonu 2025 oraz przy ogromnej przewadze McLarena, przed ostatnim wyścigiem Holender wciąż był w grze o tytuł, był zaskoczeniem nie tylko dla jego samego, ale i jego rodziny. Przed weekendem Max przyznawał, że jego tata właśnie w ten weekend ściga się rajdówką w RPA, a mama także nie przyjechała do Abu Zabi, bo miała inne plany.
Po udanych treningach wolnych, w kwalifikacjach na Yas Marina to Max Verstappen sięgnął po pole position, swoje ósme w sezonie 2025 i zarazem 48. w karierze. Reprezentant Oracle Red Bull Racing o dwie dziesiąte sekundy pokonał Norrisa i Piastriego, podczas gdy czwarty był George Russell. Ostatecznie dziewiąty wynik wywalczył w Q3 przyszłoroczny team-partner Verstappena, Isack Hadjar, a dziesiąte pole startowe przypadło drugiemu z kierowców Red Bull Racing, Yukiemu Tsunodzie.
Nie bez powodu emocje już na starcie sięgały zenitu. Po zgaśnięciu czerwonych świateł Max Verstappen od razu ściął do wewnętrznej i obronił pozycję lidera, wchodząc w pierwszy zakręt przed Norrisem i Piastrim, a na czwarte miejsce przeskoczył Charles Leclerc. Za plecami Verstappena było niezwykle ciekawie, jako że Piastri jeszcze na pierwszym kółku… po zewnętrznej wyprzedził Norrisa! Taki układ stawki dawał jednak mistrzostwo Brytyjczykowi.
Po swoim pit-stopie na 23. okrążeniu i przesiadce na twarde opony, Max wrócił na tor na drugim miejscu, ale nowy lider Piastri wciąż miał przed sobą wizytę u swoich mechaników. Do sporego zamieszania doszło chwilę wcześniej, gdy odrabiający straty po pit-stopie Norris dojechał do trzeciego wówczas Yukiego Tsunody. Japończyk ostro bronił się przed Brytyjczykiem, zmuszając go do wyjazdu poza tor. Ostatecznie sędziowie ukarali Tsunodę za wielokrotną zmianę kierunku, podczas gdy Norris – za wyprzedzenie poza torem – nie otrzymał kary, tłumacząc to faktem, że został do tego zmuszony przez rywala.
Na 41. okrążeniu Verstappen wrócił na prowadzenie po tym, jak skutecznie zaatakował (jadącego na starych oponach) Piastriego, który chwilę później w końcu zjechał na pit-stop. Za ich plecami, na trzecim miejscu znajdował się Norris, u którego zmieniono opony na nowy komplet twardej mieszanki. Wizyta Brytyjczyka u swoich mechaników było reakcją na wcześniejszy pit-stop i przesiadkę na pośrednie opony w wykonaniu czwartego Charlesa Leclerca.
Ostatecznie to Max Verstappen sięgnął po zwycięstwo w wyścigu o Grand Prix Abu Zabi, triumfując po raz trzeci z rzędu, a zarazem ósmy w tym sezonie. Drugi na mecie był Oscar Piastri, a podium uzupełnił Lando Norris, co wystarczyło mu do przypieczętowania tytułu mistrza świata. Holender zajął w "generalce" drugie miejsce, przegrywając walkę o mistrzostwo o zaledwie dwa punkty, po drodze odrabiając aż sto oczek ze straty do Brytyjczyka! Warto pamiętać, że do Piastriego Max w pewnym momencie sezonu tracił 104 punkty, a ostatecznie pokonał go o 11 "oczek".
Yuki Tsunoda ukończył swój ostatni wyścig w barwach Oracle Red Bull Racing na czternastym miejscu. W przyszłym sezonie Japończyk pełnić będzie rolę testera i kierowcy rozwojowego zespołu. Z kolei reprezentanci Visa Cash App Racing Bulls F1 – Isack Hadjar i Liam Lawson finiszowali z kolei na siedemnastym i osiemnastym miejscu.
GP Abu Zabi 2025 – wyniki wyścigu F1:
- Max Verstappen – Oracle Red Bull Racing – 58 okr.
- Oscar Piastri – McLaren +12.594s
- Lando Norris – McLaren +16.572s
- Charles Leclerc – Ferrari +23.279s
- George Russell – Mercedes +48.563s
- Fernando Alonso – Aston Martin +67.562s
- Esteban Ocon – Haas +69.876s
- Lewis Hamilton – Ferrari +72.670s
- Oliver Bearman – Haas +76.166s
- Nico Hulkenberg – Sauber +79.014s
- Lance Stroll – Aston Martin +79.523s
- Gabriel Bortoleto – Sauber +81.043s
- Carlos Sainz – Williams +82.158s
- Yuki Tsunoda – Oracle Red Bull Racing +83.974s
- Kimi Antonelli – Mercedes +84.399s
- Alex Albon – Williams +90.327s
- Isack Hadjar – Visa Cash App Racing Bulls F1 Team +1 okr.
- Liam Lawson – Visa Cash App Racing Bulls F1 Team +1 okr.
- Pierre Gasly – Alpine +1 okr.
- Franco Colapinto – Alpine +1 okr.
Max Verstappen wygrał po raz 71. w karierze. Jak wyglądała jego pierwsza wygrana?
7 min
For Real: Max Verstappen
Max Verstappen opowiada o tym, jak został najmłodszym kierowcą – i zwycięzcą wyścigu – w Formule 1.
Dowiedz się więcej