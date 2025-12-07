F1: Max Verstappen wygrywa finał sezonu 2025 w Abu Zabi!

Nie bez powodu emocje już na starcie sięgały zenitu. Po zgaśnięciu czerwonych świateł

Max Verstappen

od razu ściął do wewnętrznej i obronił pozycję lidera, wchodząc w pierwszy zakręt przed Norrisem i Piastrim, a na czwarte miejsce przeskoczył

Charles Leclerc

. Za plecami Verstappena było niezwykle ciekawie, jako że Piastri jeszcze na pierwszym kółku… po zewnętrznej wyprzedził Norrisa! Taki układ stawki dawał jednak mistrzostwo Brytyjczykowi.