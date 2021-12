Szalony wyścig F1 w Arabii Saudyjskiej! Mistrza poznamy w Abu Zabi!

Na dziesiątym z pięćdziesięciu okrążeń doszło do wypadku debiutanta Micka Schumachera . Wyjazd samochodu bezpieczeństwa na tor postanowili wykorzystać niektórzy kierowcy, od razu zjeżdżając do alei serwisowej. Na ryzyko zdecydowali się stratedzy Red Bulla, którzy pozostawili Verstappena na torze. Dzięki temu to on objął prowadzenie, ale jechał na zużytych oponach. Po kilku okrążeniach za samochodem bezpieczeństwa, organizatorzy ostatecznie postanowili jednak przerwać wyścig. Musieli naprawić uszkodzoną bandę, co zajęło im kilkanaście minut.