F1: Kolejny dublet! Verstappen wygrywa GP Arabii Saudyjskiej, Perez drugi

Stawka Formuły 1 nie próżnuje i prosto z inauguracji sezonu 2024 w Bahrajnie, udała się do Arabii Saudyjskiej na drugą odsłonę tegorocznych zmagań. W roli faworytów do Dżuddy przyjechali kierowcy Oracle Red Bull Racing, którzy w GP Bahrajnu zgarnęli dublet –

Tym razem w kwalifikacjach role odwróciły się. Po swoje drugie w tym roku pole position sięgnął Verstappen, wyprzedzając drugiego Charlesa Leclerca o ponad trzy dziesiąte sekundy. Perez wywalczył z kolei trzeci wynik, co dało mu start z drugiej linii. Uwagę wszystkich przykuł jednak świetny występ Olivera Bearmana , który w ostatniej chwili wskoczył do bolidu Ferrari za chorego (zapalenie wyrostka robaczkowego) Carlosa Sainza . Kierowca na co dzień ścigający się w Formule 2, po zaledwie jednej sesji treningowej w F1… wywalczył 11. wynik kwalifikacji, o włos rozmijając się z awansem do Q3.