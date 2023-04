F1: Max Verstappen z pole position do GP Australii

Daniel Ricciardo Zaczynając od zawodów kartingowych dotarł do Formuły BMW. Naturalną koleją rzeczy było przejście do F1 w 2011 roku. Debiutując w Infinity Red Bull Racing wywalczył 3. miejsce w klasyfikacji generalnej

Max Verstappen Max Verstappen urodził się po to, by się ścigać. Syn byłego kierowcy F1, Josa Verstappena, oraz odnoszącej sukcesy w kartingu Sophie, został najmłodszym triumfatorem w wyścigu Formuły 1!

F1: Red Bull Racing wygrywa kwalifikacje do pierwszego …

Ile kosztuje bolid Formuły 1? I gdzie można go kupić?

Formuła 1 technicznie: Do czego służy przednie …

, ale Checo traci do niego zaledwie punkt. Duet Oracle Red Bull Racing podzielił się zwycięstwami na początku sezonu, dzięki czemu team pewnie przewodzi w klasyfikacji konstruktorów.

– stawka wróciła do walki. Tym razem przenieśli się na australijski tor Albert Park, gdzie przed rokiem po podium sięgnął

Max Verstappen z pole position do GP Australii