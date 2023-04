F1: Max Verstappen wygrywa chaotyczne GP Australii

Max Verstappen Max Verstappen urodził się po to, by się ścigać. Syn byłego kierowcy F1, Josa Verstappena, oraz odnoszącej sukcesy w kartingu Sophie, został najmłodszym triumfatorem w wyścigu Formuły 1!

Verstappen nienajlepiej ruszył spod świateł i już na dojeździe do pierwszego zakrętu spadł na drugie miejsce za George'a Russella . Po chwili wyprzedził go także Lewis Hamilton , przez co Max jechał na trzeciej lokacie. Po chwili jednak, po kolizji Charlesa Leclerca i Lance'a Strolla , na tor wyjechał samochód bezpieczeństwa, a spora część stawki zjechała na "darmowy pit-stop" po twarde ogumienie. Ściganie nie trwało długo, bo po wznowieniu rywalizacji na czwartym kółku, już na siódmym znów doszło do neutralizacji – tym razem po wypadku Alexa Albona . Samochód bezpieczeństwa wkrótce zmienił się w czerwoną flagę, gdyż na asfalcie znalazło się zbyt dużo kamieni z pułapki żwirowej.

Jeszcze przed restartem Vestappen awansował na drugie miejsce po tym, jak pechowy zjazd do alei serwisowej, tuż przed czerwoną flagą, zaliczył Russell. Po wznowieniu rywalizacji, już na 12. kółku, Max bez problemów wyprzedził Hamiltona i objął prowadzenie w wyścigu. Tymczasem Perez odrabiał straty i przed półmetkiem rywalizacji wskoczył do punktowanej dziesiątki.

Na kolejnych okrążeniach nie dochodziło do większych zmian, poza rosnącą przewagą Verstappena nad drugim Hamiltonem. W połowie rywalizacji było to już osiem sekund, a Lewis musiał mieć się na baczności, bo jego przewaga nad trzecim Fernando Alonso była niewielka. Perez z kolei, po spokojniejszych okrążeniach, na ostatnich piętnaście kółek wyraźnie podkręcił tempo i doganiał kolejnych rywali – rozprawiając się po drodze z Lancem Strollem i Nico Hulkenbergiem , wskakując tym samym na siódmą lokatę.

