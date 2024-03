F1: Sergio Perez z punktami w GP Australii

Daniel Ricciardo Zaczynając od zawodów kartingowych dotarł do Formuły BMW. Naturalną koleją rzeczy było przejście do F1 w 2011 roku. Debiutując w Infinity Red Bull Racing wywalczył 3. miejsce w klasyfikacji generalnej

Max Verstappen Max Verstappen urodził się po to, by się ścigać. Syn byłego kierowcy F1, Josa Verstappena, oraz odnoszącej sukcesy w kartingu Sophie, został najmłodszym triumfatorem w wyścigu Formuły 1!

W niedzielę Verstappen świetnie zareagował na zgaśnięcie czerwonych świateł i to on był liderem na wejściu w pierwszy zakręt. Za swoimi plecami miał Carlosa Sainza , a także drugiego z kierowców Ferrari Charlesa Leclerca oraz Lando Norrisa z McLarena. Perez tymczasem utrzymał swoje szóste miejsce, jednak już po kilku zakrętach wyprzedził go George Russell .