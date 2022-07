F1: Max Verstappen na podium w GP Austrii

ruszał do niedzielnego wyścigu z pierwszego pola. Straty z kwalifikacji odrobił też w sprincie jego team-partner

Na starcie Holender raz jeszcze świetnie zareagował na zgaśnięcie czerwonych świateł i pewnie wszedł na pozycji lidera w pierwszy zakręt. Za nim jechał duet Ferrari: Charles Leclerc i Carlos Sainz , za plecami których o czwarte miejsce walczyli George Russell oraz Checo Perez. Na wyjściu z czwartego zakrętu Meksykanin był po zewnętrznej i został uderzony przez Brytyjczyka. W efekcie Sergio wyleciał w żwir, ale udało mu się wrócić do rywalizacji. Kierowca Mercedesa otrzymał za kolizję karę 5 sekund.

