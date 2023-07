F1: Max Verstappen na pole position do domowego wyścigu Red Bull Racing

Max Verstappen Max Verstappen urodził się po to, by się ścigać. Syn byłego kierowcy F1, Josa Verstappena, oraz odnoszącej sukcesy w kartingu Sophie, został najmłodszym triumfatorem w wyścigu Formuły 1!

Runda o Grand Prix Austrii jest drugą w sezonie 2023, kiedy to w trakcie weekendu rozgrywany jest sprint. Tym samym kierowcy mają tylko jedną sesję treningową, by przygotować się do rywalizacji.