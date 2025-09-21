F1: Max Verstappen z pole position po wygraną w Baku!

Do nie lada sensacji doszło w Baku już w sobotę, gdy w sesji kwalifikacyjnej aż sześć razy wywieszano czerwoną flagę! Zimną krew w trudnych, momentami deszczowych warunkach, zachował Max Verstappen, który sięgnął po swoje pierwsze pole position w karierze na torze w Baku, zarazem szóste w tym sezonie i drugie z rzędu. Podczas poprzedniej rundy – Grand Prix Włoch na słynnej Monzy – Holender zamienił pole position na zwycięstwo.
Świetnie zaprezentował się także Liam Lawson z Visa Cash App RB Racing, który już na początku Q3 wykręcił bardzo szybki czas i dzięki temu wywalczył rewelacyjne, trzecie pole startowe. Dobre wyniki osiągnęli także Yuki Tsunoda (szóste miejsce) oraz debiutant F1 Isack Hadjar (ósma pozycja startowa).
W niedzielne popołudnie w Azerbejdżanie także nie było mocnych na Maxa Verstappena. Holender raz jeszcze dał popis mistrzowskiej jazdy, pewnie zwyciężając w Grand Prix Azerbejdżanu. Kierowca Oracle Red Bull Racing nie tylko wygrał wyścig po starcie z pole position, ale i prowadził przez wszystkich 51 okrążeń i ustanowił najszybszy czas jednego kółka w wyścigu. Tym samym zgarnął swój szósty w karierze tzw. Wielki Szlem. W tej klasyfikacji zrównał się z Lewisem Hamiltonem, ustępując już tylko Jimowi Clarkowi, który ma ich osiem. Było to drugie zwycięstwo Verstappena w Baku (po triumfie w 2022 roku), czwarte w tym sezonie i 67. w karierze. Jednocześnie Red Bull Racing odnotował 126. wygraną w historii – piątą na tym torze.
Świetnie spisał się również Yuki Tsunoda, który w Baku wywalczył najlepszy wynik w karierze w barwach Oracle Red Bull Racing, kończąc wyścig na szóstym miejscu. Tuż przed nim linię mety minął Liam Lawson – piąta lokata to jego najlepszy rezultat w F1. Z kolei Isack Hadjar z Visa Cash App Racing Bulls również finiszował w punktach, zajmując dziesiąte miejsce.
Kolejna runda F1 odbędzie się w weekend 3-5 października w Singapurze.
GP Azerbejdżanu 2025 – wyniki wyścigu F1:
- Max Verstappen – Oracle Red Bull Racing – 51 laps
- George Russell – Mercedes +14.609s
- Carlos Sainz – Williams +19.199s
- Kimi Antonelli – Mercedes +21.760s
- Liam Lawson – Visa Cash App Racing Bulls F1 Team +33.290s
- Yuki Tsunoda – Oracle Red Bull Racing +33.808s
- Lando Norris – McLaren +34.227s
- Lewis Hamilton – Ferrari +36.310s
- Charles Leclerc – Ferrari +36.774s
- Isack Hadjar – Visa Cash App Racing Bulls F1 Team +38.982s
- Gabriel Bortoleto – Sauber +67.606s
- Oliver Bearman – Haas +68.262s
- Alex Albon – Williams +72.870s
- Esteban Ocon – Haas +77.580s
- Fernando Alonso – Aston Martin +78.707s
- Nico Hulkenberg – Sauber +80.237s
- Lance Stroll – Aston Martin +96.392s
- Pierre Gasly – Alpine + 1 okr.
- Franco Colapinto – Alpine + 1 okr.
Nie ukończyli:
- Oscar Piastri – McLaren
In the Wings
Liam Lawson dopisuje do swojego CV starty w F1 w swoim najbardziej (jak dotąd) pracowitym sezonie w karierze – 2023.
