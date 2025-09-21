F1: Max Verstappen z pole position po wygraną w Baku!

W niedzielne popołudnie w Azerbejdżanie także nie było mocnych na Maxa Verstappena . Holender raz jeszcze dał popis mistrzowskiej jazdy, pewnie zwyciężając w Grand Prix Azerbejdżanu. Kierowca Oracle Red Bull Racing nie tylko wygrał wyścig po starcie z pole position, ale i prowadził przez wszystkich 51 okrążeń i ustanowił najszybszy czas jednego kółka w wyścigu. Tym samym zgarnął swój szósty w karierze tzw. Wielki Szlem. W tej klasyfikacji zrównał się z Lewisem Hamiltonem, ustępując już tylko Jimowi Clarkowi, który ma ich osiem. Było to drugie zwycięstwo Verstappena w Baku (po triumfie w 2022 roku), czwarte w tym sezonie i 67. w karierze. Jednocześnie Red Bull Racing odnotował 126. wygraną w historii – piątą na tym torze.