Max Verstappen wygrywa GP Azerbejdżanu 2025
© Red Bull Content Pool
F1

F1: Max Verstappen z pole position po wygraną w Baku!

Max Verstappen sięgnął po zwycięstwo w GP Azerbejdżanu, prowadząc w wyścigu od startu do mety! Po punkty sięgnęli też też Yuki Tsunoda oraz duet Visa Cash App Racing Bulls.
Autor: Nelly Pluto-Prondzyńska
Przeczytasz w 3 minPublished on

Dowiedz się więcej

Max Verstappen

Holender to czterokrotny mistrz świata Formuły 1, który już teraz uważany jest za jednego z najlepszych kierowców w historii tego sportu.

HolandiaHolandia

Yuki Tsunoda

Reprezentant Visa Cash App Racing Bulls jest o krok od zostania najlepszym japońskim kierowcą w historii F1.

JaponiaJaponia

Liam Lawson

Awans Liama Lawsona z Nowej Zelandii w świecie motorsportu doprowadził go do spełnienia dziecięcego marzenia – miejsca w zespole Oracle Red Bull Racing F1.

Nowa ZelandiaNowa Zelandia

Isack Hadjar

Najnowszy zawodnik Visa Cash App Racing Bulls F1 Team, Isack Hadjar bardzo dobrze prezentował się w F2 i nie może się doczekać się ścigania w królowej sportów motorowych.

FrancjaFrancja

In the Wings

Liam Lawson dopisuje do swojego CV starty w F1 w swoim najbardziej (jak dotąd) pracowitym sezonie w karierze – 2023.

31 min
Do nie lada sensacji doszło w Baku już w sobotę, gdy w sesji kwalifikacyjnej aż sześć razy wywieszano czerwoną flagę! Zimną krew w trudnych, momentami deszczowych warunkach, zachował Max Verstappen, który sięgnął po swoje pierwsze pole position w karierze na torze w Baku, zarazem szóste w tym sezonie i drugie z rzędu. Podczas poprzedniej rundy – Grand Prix Włoch na słynnej Monzy – Holender zamienił pole position na zwycięstwo.
Świetnie zaprezentował się także Liam Lawson z Visa Cash App RB Racing, który już na początku Q3 wykręcił bardzo szybki czas i dzięki temu wywalczył rewelacyjne, trzecie pole startowe. Dobre wyniki osiągnęli także Yuki Tsunoda (szóste miejsce) oraz debiutant F1 Isack Hadjar (ósma pozycja startowa).
Nieco nietypowe TOP3 kwalifikacji w Azerbejdżanie

Nieco nietypowe TOP3 kwalifikacji w Azerbejdżanie

© Red Bull Content Pool

W niedzielne popołudnie w Azerbejdżanie także nie było mocnych na Maxa Verstappena. Holender raz jeszcze dał popis mistrzowskiej jazdy, pewnie zwyciężając w Grand Prix Azerbejdżanu. Kierowca Oracle Red Bull Racing nie tylko wygrał wyścig po starcie z pole position, ale i prowadził przez wszystkich 51 okrążeń i ustanowił najszybszy czas jednego kółka w wyścigu. Tym samym zgarnął swój szósty w karierze tzw. Wielki Szlem. W tej klasyfikacji zrównał się z Lewisem Hamiltonem, ustępując już tylko Jimowi Clarkowi, który ma ich osiem. Było to drugie zwycięstwo Verstappena w Baku (po triumfie w 2022 roku), czwarte w tym sezonie i 67. w karierze. Jednocześnie Red Bull Racing odnotował 126. wygraną w historii – piątą na tym torze.
Start wyścigu o GP Azerbejdżanu...

Start wyścigu o GP Azerbejdżanu...

© Red Bull Content Pool

… i jego zwycięzca Max Verstappen na mecie!

… i jego zwycięzca Max Verstappen na mecie!

© Red Bull Content Pool

Świetnie spisał się również Yuki Tsunoda, który w Baku wywalczył najlepszy wynik w karierze w barwach Oracle Red Bull Racing, kończąc wyścig na szóstym miejscu. Tuż przed nim linię mety minął Liam Lawson – piąta lokata to jego najlepszy rezultat w F1. Z kolei Isack Hadjar z Visa Cash App Racing Bulls również finiszował w punktach, zajmując dziesiąte miejsce.
Sporo powodów do świętowania w Red Bull Racing

Sporo powodów do świętowania w Red Bull Racing

© Red Bull Content Pool

Świętowanie w Visa Cash App Racing Bulls po wyścigu w Baku

Świętowanie w Visa Cash App Racing Bulls po wyścigu w Baku

© Red Bull Content Pool

Kolejna runda F1 odbędzie się w weekend 3-5 października w Singapurze.

GP Azerbejdżanu 2025 – wyniki wyścigu F1:

  1. Max Verstappen – Oracle Red Bull Racing – 51 laps
  2. George Russell – Mercedes +14.609s
  3. Carlos Sainz – Williams +19.199s
  4. Kimi Antonelli – Mercedes +21.760s
  5. Liam Lawson – Visa Cash App Racing Bulls F1 Team +33.290s
  6. Yuki Tsunoda – Oracle Red Bull Racing +33.808s
  7. Lando Norris – McLaren +34.227s
  8. Lewis Hamilton – Ferrari +36.310s
  9. Charles Leclerc – Ferrari +36.774s
  10. Isack Hadjar – Visa Cash App Racing Bulls F1 Team +38.982s
  11. Gabriel Bortoleto – Sauber +67.606s
  12. Oliver Bearman – Haas +68.262s
  13. Alex Albon – Williams +72.870s
  14. Esteban Ocon – Haas +77.580s
  15. Fernando Alonso – Aston Martin +78.707s
  16. Nico Hulkenberg – Sauber +80.237s
  17. Lance Stroll – Aston Martin +96.392s
  18. Pierre Gasly – Alpine + 1 okr.
  19. Franco Colapinto – Alpine + 1 okr.
Nie ukończyli:
  • Oscar Piastri – McLaren

31 min

In the Wings

Liam Lawson dopisuje do swojego CV starty w F1 w swoim najbardziej (jak dotąd) pracowitym sezonie w karierze – 2023.

polski +9

Liam Lawson

Dowiedz się więcej

Max Verstappen

Holender to czterokrotny mistrz świata Formuły 1, który już teraz uważany jest za jednego z najlepszych kierowców w historii tego sportu.

HolandiaHolandia

Yuki Tsunoda

Reprezentant Visa Cash App Racing Bulls jest o krok od zostania najlepszym japońskim kierowcą w historii F1.

JaponiaJaponia

Liam Lawson

Awans Liama Lawsona z Nowej Zelandii w świecie motorsportu doprowadził go do spełnienia dziecięcego marzenia – miejsca w zespole Oracle Red Bull Racing F1.

Nowa ZelandiaNowa Zelandia

Isack Hadjar

Najnowszy zawodnik Visa Cash App Racing Bulls F1 Team, Isack Hadjar bardzo dobrze prezentował się w F2 i nie może się doczekać się ścigania w królowej sportów motorowych.

FrancjaFrancja

In the Wings

Liam Lawson dopisuje do swojego CV starty w F1 w swoim najbardziej (jak dotąd) pracowitym sezonie w karierze – 2023.

31 min
F1
Formula Racing

Kup kolekcję