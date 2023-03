Unfiltered: Horner and Newey Oracle Red Bull Racing's team principal and chief technical officer reflect on their success.

Max Verstappen Max Verstappen urodził się po to, by się ścigać. Syn byłego kierowcy F1, Josa Verstappena, oraz odnoszącej sukcesy w kartingu Sophie, został najmłodszym triumfatorem w wyścigu Formuły 1!

Na 15. okrążeniu do alei serwisowej zjechał Verstappen, ale w przeciwieństwie do taktyki rywali, w bolidzie z numerem #1 założono nowy komplet miękkich opon. To sprawiło, że nowym liderem automatycznie został Perez. Dwa kółka później na podobny krok zdecydowano się w przypadku Checo, który na tor wrócił na pozycji numer trzy ze stratą niecałych 4 sekund do Leclerca.

