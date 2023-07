F1: Max Verstappen wygrywa szalony sprint w Belgii!

Po deszczowych treningach i mieszanych kwalifikacjach w piątek, w sobotę zawodników F1 czekała na Spa-Francorchamps czasówka do sprintu oraz 100-kilometrowy wyścig. Po opóźnieniu spowodowanym zmienną pogodą, ostatecznie w tzw. sprint shootout po najlepszy czas sięgnął Max Verstappen ! Holender o zaledwie 0,011 sekundy pokonał tegorocznego debiutanta Oscara Piastriego , a TOP3 uzupełnił Carlos Sainz . Wicelider mistrzostw Checo Perez wywalczył ósmy czas, a na uwagę zasługiwała jedenasta lokata wracającego do Formuły 1 Daniela Ricciardo .

Tymczasem po południu, tuż przed startem sprintu, nad torem Spa przeszła ulewa, zmuszając organizatorów do przesunięcia rozpoczęcia rywalizacji. Ostatecznie kierowcy najpierw pokonali kilka okrążeń za samochodem bezpieczeństwa, a po nim nastąpił lotny start. Jednocześnie dystans sprintu skrócono z piętnastu do jedenastu okrążeń. Już na kółkach formujących stało się jasne, że wkrótce po starcie cała stawka zamelduje się w pit-lane, by przesiąść się z pełnych deszczówek na przejściówki.

Nietypowy start sprintu F1 w Belgii © Getty Images/Red Bull Content Pool

W takich warunkach prowadzący Verstappen niespodziewanie nie zjechał do alei serwisowej na końcu ostatniego okrążenia formującego. Zrobiła to zatem niemalże połowa stawki, na czele z Piastrim i Perezem, który sporo zyskał na takim manewrze. Max u swoich mechaników pojawił się na końcu pierwszego okrążenia, a na tor wrócił na drugiej pozycji z półtorasekundową stratą do liderującego Piastriego.

Verstappen szybko znalazł się zaraz za kierowcą McLarena, ale wtedy na torze pojawił się samochód bezpieczeństwa. Wszystko przez wypadek Fernando Alonso . Kiedy Safety Car zjechał, Max usiadł na tyle McLarena i wyraźnie szykował się do ataku. Holender odważnie nie odpuścił w Eau Rouge i dzięki temu na prostej Kemmel bez problemu objął prowadzenie. Jak się okazało – nie oddał go już do mety, pewnie sięgając po kolejne w tym roku zwycięstwo. Piastri tymczasem po raz pierwszy w Formule 1 finiszował w TOP3.

Max Verstappen bezkonkurencyjny w sprincie na Spa © Getty Images/Red Bull Content Pool

Początkowo sprint świetnie układał się dla Pereza, który dzięki zmianie opon już na samym początku, przeskoczył z ósmej na czwartą lokatę. Kiedy wydawało się, że powalczy z Pierre Gaslym o pozycję numer trzy, Meksykanina próbował atakować Lewis Hamilton . Niestety, doszło między nimi do drobnej kolizji, przez co uszkodzeniu uległ bok bolidu #11. Hamilton za ten incydent otrzymał 5-sekundową karę. Tymczasem tempo Checo Pereza spadło na tyle, że team ostatecznie podjął decyzję o wycofaniu go ze sprintu.

W klasyfikacji generalnej Max Verstappen, dzięki wygranej w sprincie, umocnił się na pozycji lidera. Drugiego Checo Pereza wyprzedza o 118 punktów.

Miłe złego początki dla Checo Pereza w belgijskim sprincie © Getty Images/Red Bull Content Pool

Start wyścigu F1 o GP Belgii zaplanowano na godzinę 15:00 w niedzielę. Z drugiego pola do rywalizacji ruszy Checo Perez, podczas gdy Max Verstappen, po karze za wymianę skrzyni biegów, wystartuje z szóstej pozycji. Przed rokiem w wyścigu na Spa to duet Oracle Red Bull Racing zgarnął dublet.

GP Belgii 2023 – wyniki sprintu F1:

Max Verstappen – Oracle Red Bull Racing – 11 okr. Oscar Piastri – McLaren + 6.677s Pierre Gasly – Alpine + 10.733s Carlos Sainz – Ferrari + 12.643s Charles Leclerc – Ferrari + 15.016s Lando Norris – McLaren + 16.052s Lewis Hamilton – Mercedes + 16.757s George Russell – Mercedes + 16.822s Esteban Ocon – Alpine + 22.410s Daniel Ricciardo – Scuderia AlphaTauri + 22.806s Lance Stroll – Aston Martin + 25.007s Alex Albon – Williams + 26.303s Valtteri Bottas – Alfa Romeo + 27.006s Kevin Magnussen – Haas + 32.986s Zhou Guanyu – Alfa Romeo + 36.342s Logan Sargeant – Williams Racing + 37.517s Nico Hulkenberg – Haas + 37.827s Yuki Tsunoda – Scuderia AlphaTauri + 39.267s

Nie ukończyli:

Sergio Perez – Oracle Red Bull Racing

Fernando Alonso – Aston Martin

