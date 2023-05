F1: Runda o GP Emilii-Romanii odwołana

W zasadzie od początku maja północne Włochy zmagają się z obfitymi opadami deszczu, które niestety nasiliły się w tym tygodniu. W regionie Emilia-Romania wiele rzek miejscami wystąpiło z brzegów, co doprowadziło do podtopień i powodzi. Z tego powodu wezwano obywateli by przemieszczanie się ograniczyć do minimum, a jednocześnie zamknięto część szkół oraz najbardziej zagrożone mosty i drogi.