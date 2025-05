F1: Max Verstappen wygrywa na Imoli po raz czwarty z rzędu!

Max Verstappen

świetnie spisał się podczas restartu i na ostatnich okrążeniach zbudował sobie jeszcze 6-sekundową przewagę. W efekcie Holender sięgnął po swoje czwarte z rzędu zwycięstwo na Imoli, a zarazem drugie w tym roku – po

. To także wyjątkowa wygrana dla ekipy Red Bull Racing, dla którego runda we Włoszech to czterysetne Grand Prix w historii teamu. Drugi na finiszu był

Lando

Norris

, a podium uzupełnił lider mistrzostw

Oscar Piastri

.