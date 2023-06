Max Verstappen Max Verstappen urodził się po to, by się ścigać. Syn byłego kierowcy F1, Josa Verstappena, oraz odnoszącej sukcesy w kartingu Sophie, został najmłodszym triumfatorem w wyścigu Formuły 1!

2023 były szalone, to powiedzieć tyle, co nic. Spora w tym zasługa nieco zmiennej pogody, prognozowanych opadów deszczu, a także zmianie w konfiguracji toru. Przed sezonem 2023 w końcu poszerzono strefy bezpieczeństwa i pozbyto się nielubianej przez większość szykany w końcówce toru i powrócono do kultowych, szybkich łuków.

Max Verstappen musiał mieć się na baczności już na starcie, ponieważ w przeciwieństwie do niemalże całej stawki – ruszał na pośredniej mieszance opon. Na podobny wybór zdecydował się tylko jego team-partner Checo, podczas gdy większość postawiła na miękkie opony. Po zgaśnięciu czerwonych świateł Verstappen szybko uciekł do wewnętrznej i chociaż Sainz próbował atakować po zewnętrznej – to Max wyjechał z pierwszej szykany na pozycji lidera.

Na 26. okrążeniu na pit-stop zdecydował się Max, zjeżdżając do swoich mechaników po komplet twardych opon. Verstappen miał tak dużą przewagę nad rywalami, że bez problemu wrócił na tor na pozycji lidera. Na kolejnym kółku na pit-stop zjechał także Perez, który wrócił do walki na pozycji numer dziewięć.

31. okrążenie przyniosło długo wyczekiwany awans Pereza przed Fernando Alonso, na miejsce numer osiem. Dwa kółka później, także na prostej startowej, Checo uporał się z Tsunodą. Na 34. okrążeniu Meksykanin, w tym samym miejscu, wyprzedził Ocona. Wykorzystując tymczasem pit-stop jadącego przed nim Strolla, Perez awansował na piąte miejsce. Jego strata do czwartego Sainza wynosiła 10 sekund, ale Perez dysponował zdecydowanie lepszym tempem. Na czele tymczasem przewaga Verstappena nad Hamiltonem zbliżała się do 14 sekund.

Perez narzucił świetne tempo i regularnie zmniejszał stratę do jadącego przed nim na czwartym miejscu Sainza. Do pojedynku jednak nie doszło, gdyż Ferrari ściągnęło Hiszpana na pit-stop na 43. okrążeniu. Perez tymczasem u swoich mechaników pojawił się na 51. okrążeniu, przesiadając się na miękkie opony. Na kolejnym kółku nowe gumy założono także w bolidzie Verstappena.

Max wrócił do wyścigu na pozycji lidera z bezpieczną, 16-sekundową przewagą nad Hamiltonem. Z tyłu z kolei Perez bez większych problemów wyprzedził Sainza i wskoczył na czwarte miejsce. Strata do podium wynosiła jednak ponad osiem sekund, a do końca pozostawało tylko 13 okrążeń.

