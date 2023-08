F1: Max Verstappen wygrywa 9. raz z rzędu! Mistrz najlepszy w GP Holandii!

Daniel Ricciardo Zaczynając od zawodów kartingowych dotarł do Formuły BMW. Naturalną koleją rzeczy było przejście do F1 w 2011 roku. Debiutując w Infinity Red Bull Racing wywalczył 3. miejsce w klasyfikacji generalnej

Max Verstappen Max Verstappen urodził się po to, by się ścigać. Syn byłego kierowcy F1, Josa Verstappena, oraz odnoszącej sukcesy w kartingu Sophie, został najmłodszym triumfatorem w wyścigu Formuły 1!

Co się dzieje z kierowcą F1, gdy jest za gorąco?

Z toru do gabloty – bolid AlphaTauri w Polsce

, obrońca tytułu mistrzowskiego był głównym faworytem do wygranej. Na solidny wynik liczył też

– Grand Prix Holandii, które wygrywał w dwóch poprzednich sezonach. Biorąc pod uwagę jego tegoroczną formę, a także to, jak zawsze radzi sobie na

Po miesięcznej przerwie, w ostatni weekend sierpnia stawka Formuły 1 wróciła do akcji po

Jeszcze w piątek z dalszą rywalizacją w Holandii pożegnał się Daniel Ricciardo, który startuje w barwach Scuderii AlphaTauri od czasu Grand Prix Węgier. Australijczyk zaliczył uślizg w drugiej sesji treningowej i uderzył w bandę. Chwilę wcześniej, w tym samym miejscu, z toru wyleciał Oscar Piastri. „Mogłem albo uderzyć w ścianę, albo w Oscara” – mówił po wszystkim Ricciardo. Wypadek był na tyle niefortunny, że Daniel złamał lewy nadgarstek, a jego miejsce do końca weekendu zajął Liam Lawson. Nowozelandczyk w tym roku ściga się w japońskiej Super Formule, dokąd przeniósł się z Formuły 2. Obecnie zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji generalnej.

W niedzielę pogoda także postanowiła włączyć się do rywalizacji, gdy dosłownie na sekundy przed startem wyścigu zaczęło padać, a kibice sięgnęli po parasolki. Przed pierwszym zakrętem wszyscy mieli wątpliwości – będzie sucho, czy już wilgotno i ślisko? Czy dojdzie do incydentu?

, a we wszystko próbował wmieszać się jeszcze

dobrze ruszył, zjechał do wewnętrznej i pozostał liderem, utrzymując za plecami

Po zgaśnięciu czerwonych świateł Max Verstappen dobrze ruszył, zjechał do wewnętrznej i pozostał liderem, utrzymując za plecami Lando Norrisa . Na trzecie miejsce przebił się Fernando Alonso , wyprzedzając George’a Russella oraz Alexa Albona . Po chwili Taj musiał walczyć z Carlosem Sainzem , a we wszystko próbował wmieszać się jeszcze Sergio Perez , który pozostał na siódmym miejscu.

Na pierwszym kółku nad Zandvoort rozpętała się prawdziwa ulewa, ale z czołówki tylko Perez zdecydował się na zjazd do alei serwisowej. W takich warunkach jak ryba w wodzie czuł się Alonso, który przeskoczył na drugie miejsce, odważnie wyprzedzając Norrisa. I to pomimo tego, że na mokrym torze jechał na slickach.

Na końcu drugiego okrążenia Verstappen i Alonso zjechali do alei serwisowej, a sekundy później – w pierwszym zakręcie – Russell wyprzedził Norrisa i objął prowadzenie. Max wrócił na tor na trzynastej pozycji, podczas gdy Perez szalał na czele i był już na drugim miejscu. Nie minęło wiele czasu, aż Checo bez problemu wyprzedził Russella i został nowym liderem wyścigu! W tym czasie przez stawkę przebijał się Verstappen, ale jego strata do lidera wynosiła 12 sekund. Kierowcy jadący na przejściówkach szaleli na torze, a ich rywale na slickach wyglądali przy nich niczym kierowcy Formuły 2.

Verstappen narzucił tymczasem niesamowite tempo, na okrążeniu numer siedem ustanawiając najlepszy czas wyścigu i odrabiając na jednym kółku aż cztery sekundy do Checo! Na końcu jedenastego okrążenia na pit-stop, po komplet miękkich opon, ściągnięto Verstappena. Na podobny ruch zdecydował się team Alpine w przypadku jadącego na trzeciej pozycji Gasly’ego. Liderem wyścigu pozostał z kolei Perez, który u swoich mechaników pojawił się na kolejnym kółku. Meksykanin, po przesiadce na slicki, wrócił do akcji na drugim miejscu. Nowym liderem, ku uciesze lokalnych kibiców, został Verstappen.

Kolejne kółka w czołówce były już spokojniejsze, a z tyłu nie brakowało manewrów wyprzedzania. Verstappen z każdym kolejnym okrążeniem powiększał przewagę nad drugim Perezem, a ten z kolei pomału uciekał od trzeciego Alonso. Dopiero na 47. okrążeniu, gdy Checo zjechał po nowy komplet miękkich opon, doszło do zmiany w czołówce. Po pit-stopie, Meksykanin wrócił na tor na trzeciej pozycji. Na 50. kółku po nowe opony zjechał Verstappen i pozostał na pierwszym miejscu. W międzyczasie, na drugą lokatę, wykorzystując słaby pit-stop Alonso, przebił się tymczasem Perez.

Na 12 okrążeń przed metą nad Zandvoort znów zaczęło delikatnie padać, co mogło zwiastować sporo emocji w ostatniej fazie rywalizacji. Na czele od dawna panował jednak status quo – Verstappen prowadził przed Perezem, a Alonso – po słabszym pit-stopie – wrócił na trzecią lokatę.

Ulewa w końcówce wyścigu to nie to, na co liczyli kierowcy

Na 61. okrążeniu nad torem rozpętała się prawdziwa ulewa, a Perez niemalże od razu zjechał do alei serwisowej po komplet przejściówek. Team Red Bull Racing nie był na to przygotowany, ale w podobnej sytuacji znalazły się także inne zespoły. Na kolejnym kółku po „intermediaty” zjechał lider Verstappen, który utrzymał prowadzenie przed Checo.

Na 9 okrążeń przed metą w pierwszym zakręcie poza tor wyjechał Perez, szczęśliwie jednak nie zakopując się w żwirze i tylko delikatnie uderzając tyłem bolidu o bandę. Nad torem Zandvoort po prostu lało, a przez pierwszy zakręt płynęła niemalże rzeka wody. W międzyczasie z wyścigiem pożegnał się Zhou Guanyu, a Verstappen zjechał po komplet deszczówek. W momencie, gdy u swoich mechaników pojawił się Perez, sędziowie zdecydowali się przerwać wyścig. Do mety pozostawało siedem okrążeń.

Po restarcie Verstappen utrzymał prowadzenie, chociaż musiał uważać na czającego się tuż za nim Alonso. Trzeci był Perez, ale otrzymał on pięciosekundową karę za przekroczenie prędkości w alei serwisowej.

Ostatecznie to

Ostatecznie to Max Verstappen sięgnął po zwycięstwo w Grand Prix Holandii, utrzymując stuprocentową skuteczność w wyścigach F1 na torze Zandvoort. Holender wygrał po raz trzeci z rzędu w Holandi.

To niesamowite! Pogoda nie ułatwiła nam zadania, ale podejmowaliśmy dobre decyzje. Jestem niesamowicie dumny! Takie wyścigi nie są łatwe, bo na kierowcy ciąży dodatkowa presja. Bardzo się cieszę, że udało mi się tutaj wygrać!

