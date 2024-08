przyjechał do Holandii na swoją domową rundę po dwóch trudnych weekendach kolejno na Węgrzech i w Belgii, podczas których nie udało mu się wskoczyć na podium. Holender miał jednak bezpieczną, ponad 70-punktową przewagę w klasyfikacji generalnej, a do tego to przecież on triumfował na Zandvoort w trzech poprzednich sezonach.