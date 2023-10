F1: Max Verstappen najlepszy w GP Kataru! Mistrz wygrywa 14. raz w sezonie!

Max Verstappen Max Verstappen urodził się po to, by się ścigać. Syn byłego kierowcy F1, Josa Verstappena, oraz odnoszącej sukcesy w kartingu Sophie, został najmłodszym triumfatorem w wyścigu Formuły 1!

Weekend o GP Kataru naznaczony jest problemami z oponami. Po zmianie limitów toru w zakrętach 12 i 13, przed wyścigiem organizatorzy zdecydowali się na kolejne ograniczenia. Z powodu rozwarstwiających się opon, zawodnikom narzucono, że stint na jednym komplecie opon może wynosić maksymalnie 18 okrążeń. Tym samym w wyścigu każdy kieroca musiał zjechać co najmniej na trzy pit-stopy. Jeśli na danym komplecie przejechałby więcej niż 18 kółek – groziło to wykluczeniem z dalszej rywalizacji.

Weekend o GP Kataru naznaczony jest problemami z oponami. Po zmianie limitów toru w zakrętach 12 i 13, przed wyścigiem organizatorzy zdecydowali się na kolejne ograniczenia. Z powodu rozwarstwiających się opon, zawodnikom narzucono, że stint na jednym komplecie opon może wynosić maksymalnie 18 okrążeń. Tym samym w wyścigu każdy kieroca musiał zjechać co najmniej na trzy pit-stopy. Jeśli na danym komplecie przejechałby więcej niż 18 kółek – groziło to wykluczeniem z dalszej rywalizacji.

Weekend o GP Kataru naznaczony jest problemami z oponami. Po zmianie limitów toru w zakrętach 12 i 13, przed wyścigiem organizatorzy zdecydowali się na kolejne ograniczenia. Z powodu rozwarstwiających się opon, zawodnikom narzucono, że stint na jednym komplecie opon może wynosić maksymalnie 18 okrążeń. Tym samym w wyścigu każdy kieroca musiał zjechać co najmniej na trzy pit-stopy. Jeśli na danym komplecie przejechałby więcej niż 18 kółek – groziło to wykluczeniem z dalszej rywalizacji.

Kto wygra sprinterski wyścig? F1 vs MotoGP vs WRC vs …

do wyścigu postanowił wystartować w nowym, wyjątkowym kasku. Złote barwy i dodana trzecia mistrzowska gwiazdka – mówią same za siebie. Holender to trzykrotny czempion F1.

Problemy z oponami były jednak dopiero początkiem niedzielnego zamieszania. Max Verstappen dobrze zareagował na zgaśnięcie czerwonych świateł, zjechał do wewnętrznej i obronił pozycję lidera na wejściu w pierwszy zakręt. Obok siebie miał ruszającego z drugiego pola George’a Russella , a po zewnętrznej obu próbował atakować Lewis Hamilton . Wtedy jednak doszło do kontaktu pomiędzy kierowcami Mercedesa – Hamilton wyleciał z wyścigu, a Russell spadł na sam koniec stawki. W efekcie na torze pojawił się z kolei samochód bezpieczeństwa.

Problemy z oponami były jednak dopiero początkiem niedzielnego zamieszania. Max Verstappen dobrze zareagował na zgaśnięcie czerwonych świateł, zjechał do wewnętrznej i obronił pozycję lidera na wejściu w pierwszy zakręt. Obok siebie miał ruszającego z drugiego pola George’a Russella , a po zewnętrznej obu próbował atakować Lewis Hamilton . Wtedy jednak doszło do kontaktu pomiędzy kierowcami Mercedesa – Hamilton wyleciał z wyścigu, a Russell spadł na sam koniec stawki. W efekcie na torze pojawił się z kolei samochód bezpieczeństwa.

Po zmianie opon na pośrednią mieszankę, Perez nadrabiał kolejne lokaty i po 20 okrążeniach był już w czołowej dziesiątce. Na czele tymczasem przewaga Verstappena nad Piastrim zbliżała się do ośmiu sekund. Niedługo później kierowcy zaczęli zjeżdżać na drugie pit-stopy, a na 27. okrążeniu Meksykanin otrzymał karę 5 sekund za przekraczanie limitów toru. W tym momencie jechał on na czwartej lokacie.

Po zmianie opon na pośrednią mieszankę, Perez nadrabiał kolejne lokaty i po 20 okrążeniach był już w czołowej dziesiątce. Na czele tymczasem przewaga Verstappena nad Piastrim zbliżała się do ośmiu sekund. Niedługo później kierowcy zaczęli zjeżdżać na drugie pit-stopy, a na 27. okrążeniu Meksykanin otrzymał karę 5 sekund za przekraczanie limitów toru. W tym momencie jechał on na czwartej lokacie.

Po zmianie opon na pośrednią mieszankę, Perez nadrabiał kolejne lokaty i po 20 okrążeniach był już w czołowej dziesiątce. Na czele tymczasem przewaga Verstappena nad Piastrim zbliżała się do ośmiu sekund. Niedługo później kierowcy zaczęli zjeżdżać na drugie pit-stopy, a na 27. okrążeniu Meksykanin otrzymał karę 5 sekund za przekraczanie limitów toru. W tym momencie jechał on na czwartej lokacie.