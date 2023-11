F1: Verstappen wygrywa historyczne GP Las Vegas! Podium Pereza!

Do Las Vegas na historyczne Grand Prix na torze w samym centrum miasta, duet Oracle Red Bull Racing przyleciał z zapewnionym tytułem mistrza świata konstruktorów. Jednocześnie już wcześniej Max Verstappen przypieczętował swoje trzecie mistrzostwo F1, podczas gdy Checo Perez wciąż walczył o tytuł wicemistrzowski. W kwalifikacjach górą okazał się jednak Charles Leclerc , Verstappen miał ruszać z drugiego pola, a Perez – z jedenastego.

Max Verstappen w akcji w Las Vegas © Red Bull Content Pool

Co ciekawe, do wyścigu Max i Checo wystartowali w wyjątkowych kombinezonach, stylizowanych na stroje Elvisa Presley'a.

Checo Perez i Max Verstappen w stylu Elvisa Presleya © Red Bull Content Pool Checo i Max przed GP Las Vegas 2023 © Red Bull Content Pool

Max świetnie zareagował na zgaśnięcie czerwonych świateł i wykorzystał to, że pole position znajdowało się po zewnętrznej. Verstappen odważnie wcisnął się pod Leclerca na dohamowaniu do jedynki i… wywiózł ich szeroko poza tor. Holender utrzymał prowadzenie, a zawodnik Ferrari spadł na drugie miejsce. Wkrótce po tym 26-latek otrzymał karę 5-sekund za wywiezienie rywala poza tor.

Max świetnie wystartował w Las Vegas… © Red Bull Content Pool … i nieco kontrowersyjnie objął prowadzenie! © Red Bull Content Pool

Za plecami liderów także doszło do zamieszania. W tym wszystkim z jedenastego na dziesiąte miejsce przeskoczył Perez, ale jeden z rywali uszkodził przednie skrzydło w jego bolidzie. Już po pierwszym okrążeniu Checo zjechał do alei serwisowej po komplet twardych opon i nowe skrzydło. Spadł przez to niemalże na koniec stawki.

Już na koniec pierwszego kółka pojawił się wirtualny samochód bezpieczeństwa, który zlikwidowano dwa okrążenia później. Chwilę po wznowieniu rywalizacji wypadek w dwunastce zaliczył jednak Lando Norris , a na torze pojawił się prawdziwy samochód bezpieczeństwa.

Checo Perez odrabiał straty po problemach na początku wyścigu © Red Bull Content Pool

Verstappen przed swoim pierwszym pit-stopem nie był w stanie uciec Lerclercowi. Pośrednia mieszanka opon w bolidzie Maxa zużywała się szybciej niż zakładano, przez co już na 17. okrążeniu musiał on zjechać do swoich mechaników. Tuż przed tym Leclerc wyprzedził go i objął prowadzenie w wyścigu.

Podczas pit-stopu Max odbył też 5-sekundową karę za incydent z początku wyścigu, a potem wrócił na tor na oponach z twardej mieszanki. Na takich samych jechał od drugiego okrążenia Perez, który narzucił świetne tempo i przebijał się w górę tabeli wyników.

Tor w Las Vegas robi wrażenie © Red Bull Content Pool

Verstappen odrabiał straty na twardej mieszance, wyprzedzając kolejnych rywali. W międzyczasie nowym liderem został z kolei Perez, który wykorzystał pit-stop z pierwszego okrążenia i zyskiwał coraz większą przewagę nad rywalami. Tymczasem kiedy Max zaatakował George'a Russella , ten uderzył w Holendra, a na tor posypały się odłamki bolidu. Szczęśliwie w RB19 nie doszło do uszkodzeń, a Brytyjczyk otrzymał za incydent karę 5 sekund. Na torze pojawił się samochód bezpieczeństwa.

Sergio Perez narzucił świetne tempo i został liderem wyścigu w Vegas! © Red Bull Content Pool

Wyjazd Safety Cara na tor od razu wykorzystali Perez i Verstappen, zjeżdżając do swoich mechaników po nowe komplety twardych opon. Po restarcie Leclerc utrzymał prowadzenie, ale już na 33. okrążeniu Checo dojechał do niego… zaatakował i objął prowadzenie! Trzy kółka później to jednak Monakijczyk znów był liderem wyścigu. W międzyczasie do prowadzącej dwójki dojechał też Verstappen. Max na 36. okrążeniu wyprzedził Pereza w walce o drugie miejsce, a na kolejnym kółku powrócił na pozycję lidera!

Max w drodze po wygraną w Vegas © Red Bull Content Pool

Ostatecznie to Max Verstappen sięgnął po zwycięstwo w Grand Prix Las Vegas, triumfując po raz osiemnasty w sezonie 2023 i jednocześnie 53. w swojej karierze! Jednocześnie dla Oracle Red Bull Racing była to dwudziesta wygrana w tym roku, czym zespół ustanowił nowy rekord Formuły 1 – dotychczas rekord największej liczby triumfów w jednym cyklu zmagań wynosił 19 i należał do Mercedesa.

Pod koniec wyścigu Charles Leclerc i Checo Perez stoczyli pojedynek o drugie miejsce, z którego górą wyszedł kierowca Ferrari. Tak czy inaczej Meksykanin miał spore powody do zadowolenia, bo trzecia lokata w GP Las Vegas zapewniła mu jednocześnie tegoroczne wicemistrzostwo świata Formuły 1. To najlepszy wynik w karierze Sergio!

Max Verstappen zwycięzcą GP Las Vegas 2023 © Red Bull Content Pool Nie było łatwo. Zaatakowałem już na starcie, ale zabrakło przyczepności. Przez to nieco straciliśmy i musiałem wyprzedzić kilku rywali. Udało się jednak objąć prowadzenie i znów wygrać. Dobrze się bawiłem! Max Verstappen

Sergio Perez na trzecim miejscu w GP Las Vegas 2023 © Red Bull Content Pool Nie było łatwo po tym, jak już na początku mieliśmy uszkodzone skrzydło. Mieliśmy jednak bardzo dobre tempo. Cieszę się, że jesteśmy na podium! Sergio Perez

W sezonie 2023 ekipa Oracle Red Bull Racing wygrała dotychczas 20 z 21 rozegranych wyścigów. To najlepszy wynik w historii F1. Ponadto team ten, po raz pierwszy w swojej historii, wywalczył dwa pierwsze miejsca w klasyfikacji generalnej kierowców – Verstappen znów został mistrzem, a Perez przypieczętował wicemistrzostwo.

Team Oracle Red Bull Racing wygrywa 20 raz w sezonie 2023! © Red Bull Content Pool

Ostatnia runda sezonu 2023 Formuły 1 odbędzie się w najbliższy weekend 24-26 listopada na torze Yas Marina w Abu Zabi.

GP Las Vegas 2023 – wyniki wyścigu F1:

Max Verstappen – Oracle Red Bull Racing – 50 okr. Charles Leclerc – Ferrari + 2.070s Sergio Perez – Oracle Red Bull Racing + 2.241s Esteban Ocon – Alpine + 18.665s Lance Stroll – Aston Martin + 20.067s Carlos Sainz – Ferrari + 20.834s Lewis Hamilton – Mercedes + 21.755s George Russell – Mercedes + 23.091s Fernando Alonso – Aston Martin + 25.964s Oscar Piastri – McLaren + 29.496s Pierre Gasly – Alpine + 34.270s Alex Albon – Williams + 43.398s Kevin Magnussen – Haas + 44.825s Daniel Ricciardo – Scuderia AlphaTauri + 48.525s Zhou Guanyu – Alfa Romeo + 50.162s Logan Sargeant – Williams + 50.882s Valtteri Bottas – Alfa Romeo + 85.350s

Nie ukończyli:

Yuki Tsunoda – Scuderia AlphaTauri

Nico Hulkenberg – Haas

Lando Norris – McLaren

8 min ¡Vamos, Vegas! Zobacz, co działo się tej epickiej nocy, podczas której Sergio Perez wybrał się na wycieczkę z Las Vegas Strip na pustynię Nevada.