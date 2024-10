F1: Emocjonujący wyścig w Meksyku

Max Verstappen Max Verstappen urodził się po to, by się ścigać. Syn byłego kierowcy F1, Josa Verstappena, oraz odnoszącej sukcesy w kartingu Sophie, został najmłodszym triumfatorem w wyścigu Formuły 1!

Po restarcie Verstappen utrzymał prowadzenie, ale na początku dziewiątego okrążenia wyprzedził go Sainz. Tuż za liderami jechali z kolei Lando Norris i Charles Leclerc . Na dziesiątym okrążeniu doszło do ogromnego zamieszania między liderami, gdy Norris do czwórki od zewnętrznej atakował Verstappena, nieco słabiej zahamował Sainz, a jednocześnie wszystkiemu z tyłu przyglądał się Leclerc. Po kontrze Maxa nad Lando w siódemce/ósemce, obu wyniosło szeroko, co wykorzystał Leclerc. W efekcie Sainz uciekł na blisko dwie sekundy, Leclerc był drugi, a Verstappen spadł na trzecie miejsce, utrzymując się przed Norrisem.