© Getty Images / Red Bull Content Pool
F1
F1: Max Verstappen na podium w Meksyku, walka o tytuł trwa!
Max Verstappen wywalczył trzecie miejsce w wyścigu F1 o GP Mexico City, ale pomimo tego jego strata do lidera klasyfikacji generalnej zmalała. Walka o tytuł mistrzowski nadal nie jest rozstrzygnięta!
Max Verstappen przyjechał do Meksyku w bardzo dobrej formie, świeżo po wygraniu trzech z czterech poprzednich wyścigów. Nie dziwi, że na obiekcie Autodromo Hermanos Rodriguez był jednym z faworytów do sięgnięcia po podium. Tym bardziej, że w przeszłości wygrywał w Meksyku pięciokrotnie i zwykle dobrze czuł się na tym obiekcie.
W kwalifikacjach Holender był jednak piąty, a po pole position sięgnął jeden z jego głównych rywali – Lando Norris. Kierowca McLarena objął prowadzenie w wyścigu tuż po starcie i jak się okazało, nie oddał go do mety. Max, który wystartował na pośredniej mieszance opon, początkowo ostro walczył z Lewisem Hamiltonem. Odpowiednia strategia zespołu Oracle Red Bull Racing sprawiła jednak, że podczas drugiego stintu, tym razem na miękkiej mieszance, był w stanie mocno podkręcić tempo. W samej końcówce wirtualna neutralizacja powstrzymała go od zaatakowania drugiego Charlesa Leclerca.
Ostatecznie Max Verstappen ukończył GP Meksyku na trzeciej pozycji, a dotychczasowy lider mistrzostw Oscar Piastri był piąty. W efekcie na prowadzenie w "generalce" wysunął się triumfator z Meksyku Lando Norris. Holender w tabeli jest trzeci, ale zmniejszył stratę do lidera z 40 do 36 punktów. Do końca sezonu wciąż pozostały cztery wyścigi oraz dwa sprinty, co daje 116 punktów do zdobycia.
Na początku było niezwykle intensywnie, ale potem zaliczyliśmy udany stint na miękkiej mieszance. Podium to dobry wynik, ale żebyśmy mieli szansę (na mistrzostwo), musimy wygrywać wyścigi.
Zespołowy partner Verstappena, Yuki Tsunoda zakończył wyścig tuż za punktowaną dziesiątką – na 11. miejscu, tracąc jedną pozycję względem swojego pola startowego. W ekipie Visa Cash App Racing Bulls do mety dotarł jedynie Isack Hadjar, który ukończył wyścig na 13. pozycji. Liam Lawson musiał wycofać się z rywalizacji już po pięciu okrążeniach z powodu uszkodzeń odniesionych w pierwszym zakręcie wyścigu.
Kolejna runda F1 odbędzie się już w weekend 7-9 listopada na torze Interlagos w Brazylii. Max Verstappen wygrywał dwie poprzednie edycje GP Sao Paulo.
GP Mexico City 2025 – wyniki wyścigu F1:
- Lando Norris – McLaren – 71 okr.
- Charles Leclerc – Ferrari +30.324s
- Max Verstappen – Oracle Red Bull Racing +31.049s
- Oliver Bearman – Haas +40.955s
- Oscar Piastri – McLaren +42.065s
- Kimi Antonelli – Mercedes +47.837s
- George Russell – Mercedes +50.287s
- Lewis Hamilton – Ferrari +56.446s
- Esteban Ocon – Haas +75.464s
- Gabriel Bortoleto – Sauber +76.863s
- Yuki Tsunoda – Oracle Red Bull Racing +79.048s
- Alex Albon – Williams +1 okr.
- Isack Hadjar – Visa Cash App Racing Bulls F1 Team +1 okr.
- Lance Stroll – Aston Martin +1 okr.
- Pierre Gasly – Alpine +1 okr.
- Franco Colapinto – Alpine +1 okr.
Nie ukończyli:
- Carlos Sainz – Williams
- Fernando Alonso – Aston Martin
- Nico Hulkenberg – Sauber
- Liam Lawson – Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
Klasyfikacja generalna F1 po GP Mexico City 2025
- Lando Norris – McLaren – 357 pkt.
- Oscar Piastri – McLaren – 356 pkt.
- Max Verstappen – Oracle Red Bull Racing – 321 pkt.
- George Russell – Mercedes – 258 pkt.
- Charles Leclerc – Ferrari – 210 pkt.
2 min