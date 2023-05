Max Verstappen Max Verstappen urodził się po to, by się ścigać. Syn byłego kierowcy F1, Josa Verstappena, oraz odnoszącej sukcesy w kartingu Sophie, został najmłodszym triumfatorem w wyścigu Formuły 1!

był z kolei dopiero dziewiąty w Q3. To efekt błędu na pierwszym pomiarowym okrążeniu oraz braku szansy ustanowienia czasu po tym, jak w końcówce sesji wywieszono czerwoną flagę.

Checo Perez świetnie zareagował na zgaśnięcie czerwonych świateł i tuż po starcie świetnie zeszedł do wewnętrznej, utrzymując prowadzenie przed

Checo Perez świetnie zareagował na zgaśnięcie czerwonych świateł i tuż po starcie świetnie zeszedł do wewnętrznej, utrzymując prowadzenie przed Fernando Alonso . Na trzecim miejscu pozostał Carlos Sainz , podczas gdy z czwartej na siódmą lokatę spadł Kevin Magnussen . Kierowcę Haasa wyprzedzili Pierre Gasly , George Russell oraz Charles Leclerc . Ruszający na twardej mieszance Max Verstappen spadł z kolei na dziesiąte miejsce za Estebana Ocona .

Na hamowaniu do jedynki czwartego okrążenia Verstappen w świetnym stylu zaatakował aż dwóch rywali, w ułamku sekundy wyprzedzając Leclerca i Magnussena. Tym samym Holender wskoczył na szóstą pozycję, a do piątego Russella tracił wówczas nieco ponad dwie sekundy.

Na ósmym okrążeniu Max nie tylko dogonił, ale i wyprzedził Russella na hamowaniu do siedemnastki. Na kolejnym okrążeniu, w tym samym miejscu, Verstappen bez problemu wyszedł na czwartą lokatę przed Ocona w tym samym miejscu.

Na czternastym kółku Verstappen na hamowaniu do jedenastki wyprzedził Sainza, a na kolejnym okrążeniu wykonał bliźniaczy manewr na Alonso. Na czele nieustannie jechał z kolei Perez, mający blisko czterosekundową przewagę nad swoim team-partnerem.

Verstappen świetnie czuł się jednak na twardej mieszance opon, regularnie kręcąc najlepsze czasy okrążeń z całej stawki i zmniejszając stratę do Pereza. Na dwudziestym z 57 zaplanowanych okrążeń było to już tylko 1,5 sekundy.

Na końcu dwudziestego okrążenia Checo zjechał do alei serwisowej po nowy komplet z twardej mieszanki, tym samym bez walki oddając Maxowi pozycję lidera. Drugi Alonso tracił do Holendra niego ponad 3,5 sekundy.

Checo wrócił na tor na czwartej lokacie, półtorej sekundy za Oconem. Już na dwudziestym drugim okrążeniu, w jedenastym zakręcie, bez większych problemów wyprzedził Francuza i wrócił na prowizoryczne podium. Dwa kółka później był już drugi po tym, jak do alei serwisowej zjechał Alonso. Różnica między liderującym duetem Red Bull Racing wynosiła nieco ponad 16 sekund.

Perez robił co mógł, by dotrzymać kroku Verstappenowi

Kolejne okrążenia to korespondencyjny pojedynek Maxa i Checo na jak najlepsze czasy okrążeń i różnica między nimi wahająca się na poziomie 15-16 sekund. Na 35. okrążeniu to Max uzyskał najlepszy czas jednego okrążenia wyścigu, choć na twardych oponach miał już „nawinięty” spory dystans.

