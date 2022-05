F1: Checo Perez wygrywa GP Monako! Max Verstappen na podium!

Z powodu potężnych opadów deszczu, start wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Monako opóźniono. Ostatecznie do rywalizacji ruszono dopiero po godzinie 16:00, na pełnych deszczówkach i za samochodem bezpieczeństwa. Tym samym początkowo prowadził zdobywca pole position Charles Leclerc, mający za plecami swojego team-partnera Carlosa Sainza oraz duet Oracle Red Bull Racing:

Po dwóch okrążeniach Safety Car zjechał do alei serwisowej, a na torze rozpoczęło się prawdziwe ściganie. Kierowcy jednak nie ryzykowali na mokrym torze, próbując nie popełniać błędów. Chwilę później do alei serwisowej po przejściówki zjechał Pierre Gasly, mocno ryzykując ale i nie mając wiele do stracenia po tym, jak startował z siedemnastego pola. Już po kilku kółkach tempo Francuza było jednak znacznie lepsze, niż czołówki. A kierowca Scuderii AlphaTauri udowadniał, że wbrew pozorom wyprzedzanie na torze w Monte Carlo jest możliwe!