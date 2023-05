F1: Max Verstappen z pole position po zwycięstwo w kultowym GP Monako

Po odwołaniu GP Emilii-Romanii z powodu powodzi, które nawiedziły ten region Włoch, stawka Formuły 1 miała przedłużone, śródsezonowe wakacje. Przed GP Monako, po raz ostatni ścigali się bowiem w pierwszy weekend maja w Miami, gdzie team Oracle Red Bull Racing zgarnął dublet . Tym samym do Monte Carlo przyjeżdżał w świetnych nastrojach – zdecydowanie prowadząc w klasyfikacji konstruktorów i mając obu swoich kierowców, Maxa Verstappena i Checo Pereza , na szczycie "generalki" kierowców.

W Monako do pierwszych szalonych rozstrzygnięć doszło już w kwalifikacjach, gdy w Q3 zawodnicy co rusz zmieniali się na szczycie tabeli wyników. Kiedy już wydawało się, że Fernando Alonso sięgnie po swoje pierwsze od 2012 roku pole position, rzutem na taśmę jego wynik przebił Verstappen. Max po dwóch pierwszych sektorach ustępował Hiszpanowi, ale w trzeciej sekcji toru pojechał wręcz wybitnie, ocierając się o ściany i ostatecznie pokonując kierowcę Astona Martina o zaledwie 0,084 sekundy. Dla Holendra był to 23. pole position w karierze. Niestety, na start z końca stawki szykował się Checo, który już w Q1 uderzył w ścianę na wyjściu z pierwszego zakrętu i nie dane mu było poprawić swojego wyniku.

Max Verstappen w drodze po pierwsze w karierze pole position w Monako © Red Bull Content Pool Verstappen o włos przed Alonso w kwalifikacjach w Monako © Red Bull Content Pool

W niedzielę wyścig rozpoczął się na suchej nawierzchni, ale z nadciągającymi nad tor ciemnymi, deszczowymi chmurami. Zastanawiano się nie tyle, czy deszcz spadnie, ale kiedy to nastąpi. Zanim jednak do tego doszło, pierwsze pojedynki – na strategie – dokonały się już na polach startowych. Max zdecydował się ruszyć do wyścigu na pośredniej mieszance, a drugi Alonso – na twardej, co pomogłoby u znacznie wydłużyć pierwszy stint.

Na zgaśnięcie czerwonych świateł świetnie zareagował Verstappen, który utrzymał prowadzenie przed próbującym ścinać do wewnętrznej Alonso. W czołówce nie doszło do większych zmian, bo na trzeciej pozycji pozostał Esteban Ocon , przed Carlosem Sainzem , Lewisem Hamiltonem i ukaranym (przesunięciem o trzy pola w dół na starcie) za blokowanie rywala w Q3 Charlesem Leclerkiem . Dziewiąte miejsce utrzymał Yuki Tsunoda , który w niedzielę startował w swoim pięćdziesiątym wyścigu w Formule 1. Dwunasty był tymczasem jego team-partner Nyck de Vries . Z tyłu stawki kierowcy rozpychali się jednak jak mogli, a na pit-stop już po pierwszym kółku (i przesiadkę z pośredniej na twardą mieszankę) zdecydował się Perez.

Max na czele tuż po starcie wyścigu o GP Monako 2023 © Red Bull Content Pool

Na czele Verstappen szybko zbudował sobie ponad dwusekundową przewagę nad Alonso. Z tyłu tymczasem Perez korzystał z tego, że po pit-stopie miał przed sobą czysty tor i regularnie notował jedne z najlepszych czasów z całej stawki. W efekcie w ciągu kilku okrążeń dojechał do poprzedzającego go Strolla i wyraźnie przymierzał się do ataku. W Monako trzeba to jednak odpowiednio zaplanować, o czym przekonał się na 11. okrążeniu Sainz. Hiszpan próbował atakować trzeciego Ocona, ale na dohamowaniu do szykany po tunelu uderzył delikatnie w bolid Alpine i uszkodził przednie skrzydło w swoim Ferrari.

Na 18. okrążeniu Perez wyprzedził Sargeanta na hamowaniu do ostatniego zakrętu, wskakując tym samym na szesnaste miejsce. W międzyczasie na czele jego team-partner Max Verstappen systematycznie zwiększał przewagę nad Alonso, dzięki czemu na 22. kółku przekroczyła ona magiczną barierę 10 sekund.

Verstappen już na początku wyścigu zbudował sobie bezpieczną przewagę © Red Bull Content Pool

Perez tymczasem próbował nadrabiać pozycje, ale nie bez przyczyny mówi się, że wyprzedzanie w Monako jest w zasadzie niemożliwe. Po uporaniu się w końcu z Lancem Strollem , niedługo później na wyjściu z szykany Checo uderzył w tył wolno jadącego przed nim Kevina Magnussena . Uszkodził tym samym przednie skrzydło w swoim RB19 i musiał zjechać na nieplanowany pit-stop.

Na blisko trzydzieści okrążeń przed metą nad torem zaczęło padać. Te początkowo drobne opady zawodnicy starali się przeczekać i wszyscy zostali na torze na slickach. Wkrótce jednak nad Monte Carlo rozpętała się prawdziwa ulewa, co zmusiło kierowców do zjazdu po opony przejściowe. Błąd popełnił Aston Martin, ściągając drugiego Alonso do alei serwisowej i zakładając mu nowy komplet z pośredniej mieszanki. Na kolejnym kółku po "intermediaty" zjechał liderujący Verstappen, a po nim także Alonso.

Checo Perez zaliczył bardzo trudny wyścig w Monako © Red Bull Content Pool

Wizytę u mechaników zaliczył także Perez, który po przejechaniu kilku okrążeń na przejściówkach, zdecydował się przesiąść na pełne deszczówki. W międzyczasie Meksykanin zaliczył kolizję z Georgem Russellem , który wyjechał poza tor na śliskiej nawierzchni i nie zorientował się, że wraca na niego tuż pod koła Pereza. Brytyjczyk otrzymał potem pięciosekundową karę za ten manewr.

Tymczasem zamieszanie z pit-stopem Alonso sprawiło, że przewaga liderującego Verstappena znacznie wzrosła. Co prawda na początku stintu na przejściówkach to Alonso był szybszy i zmniejszał dystans do Maxa, to wkrótce role te odwróciły się. Gdy tylko przestało padać, Holender narzucił świetne tempo i zaczął jeszcze bardziej odjeżdżać swojemu głównemu rywalowi.

Na "intermediatach" Verstappen tylko powiększał przewagę © Red Bull Content Pool

Ostatecznie na czele stawki nic się nie zmieniło. Po swoje drugie w karierze zwycięstwo w GP Monako sięgnął Max Verstappen, znacznie powiększając przewagę w klasyfikacji generalnej. Dla Holendra to także czwarta wygrana w sześciu tegorocznych startach, a jednocześnie 39. triumf w karierze.

Max Verstappen drugi raz w karierze wygrywa w Monako © Red Bull Content Pool

Drugi na mecie był Fernando Alonso , po raz piąty w tym roku finiszując w czołowej trójce. Podium uzupełnił Esteban Ocon , dla którego to trzecie podium w Formule 1. Pod koniec wyścigu Francuz utrzymał nerwy na wodzy i nie dał się sprowokować jadącemu tuż za nim Lewisowi Hamiltonowi . Piątkę zamknął drugi z kierowców Mercedesa George Russell .

Czwarte zwycięstwo Verstappena w sezonie 2023 © Red Bull Content Pool Świetnie jest znów wygrać w Monako! To był trudny wyścig, a deszcz dodatkowo wszystko skomplikował. Pierwsze kółka na przejściówkach były trudne, a ja kilka razy otarłem się o ściany. Kiedy prowadzisz z taką przewagą nie chcesz aż tak ryzykować, ale nie możesz też tracić zbyt dużo czasu. Byliśmy jednak spokojni i dowieźliśmy to do mety, co bardzo mnie cieszy! Max Verstappen

W klasyfikacji generalnej Max Verstappen zgromadził już 144 punkty i ma 39 "oczek" przewagi nad drugim Checo Perezem , który po trudnym wyścigu w Monako ostatecznie finiszował na 16. miejscu. Ekipa Oracle Red Bull Racing z kompletem zwycięstw w sezonie 2023 zdecydowanie prowadzi w klasyfikacji konstruktorów, mając już 129 punktów przewagi nad drugim Astonem Martinem.

Kolejna, siódma runda sezonu 2023 Formuły 1 odbędzie się w Barcelonie – wyścig o GP Hiszpanii na torze Circuit de Barcelona-Catalunya już za tydzień w niedzielę 4 czerwca. Przed rokiem wygrał tam Max Verstappen, a drugi był Checo Perez!

GP Monako 2023 – wyniki wyścigu F1:

Max Verstappen – Oracle Red Bull Racing 78 Laps Fernando Alonso – Aston Martin Team + 27.921s Esteban Ocon – Alpine + 36.990s Lewis Hamilton – Mercedes + 39.062s George Russell – Mercedes + 56.284s Charles Leclerc – Ferrari + 61.890s Pierre Gasly – Alpine + 62.362s Carlos Sainz – Ferrari + 63.391s Lando Norris – McLaren + 1 okr. Oscar Piastri – McLaren + 1 okr. Valtteri Bottas – Alfa Romeo + 1 okr. Nyck de Vries – Scuderia AlphaTauri + 1 okr. Zhou Guanyu – Alfa Romeo + 1 okr. Alex Albon – Williams + 1 okr. Yuki Tsunoda – Scuderia AlphaTauri + 2 okr. Sergio Perez – Oracle Red Bull Racing + 2 okr. Nico Hulkenberg – Haas + 2 okr. Logan Sargeant – Williams + 2 okr. Kevin Magnussen – Haas + 8 okr.

Nie ukończyli:

Lance Stroll – Aston Martin

