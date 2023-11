F1: Max Verstappen wygrywa, Checo Perez trzeci w sprincie w Sao Paulo!

Daniel Ricciardo Zaczynając od zawodów kartingowych dotarł do Formuły BMW. Naturalną koleją rzeczy było przejście do F1 w 2011 roku. Debiutując w Infinity Red Bull Racing wywalczył 3. miejsce w klasyfikacji generalnej

Max Verstappen Max Verstappen urodził się po to, by się ścigać. Syn byłego kierowcy F1, Josa Verstappena, oraz odnoszącej sukcesy w kartingu Sophie, został najmłodszym triumfatorem w wyścigu Formuły 1!

Po kilku okrążeniach przewaga liderującego Verstappena wzrosła do ponad sekundy, dzięki czemu jadący na drugim miejscu Geroge Russell nie mógł korzystać z DRS-u. Niedługo potem Brytyjczyk zaczął walczyć o drugie miejsce z Lando Norrisem , przez co przewaga Maxa jeszcze się powiększyła. W międzyczasie na czwartą lokatę przedarł się Perez, po drodze rozprawiając się z Lewisem Hamiltonem .

Po kilku okrążeniach przewaga liderującego Verstappena wzrosła do ponad sekundy, dzięki czemu jadący na drugim miejscu Geroge Russell nie mógł korzystać z DRS-u. Niedługo potem Brytyjczyk zaczął walczyć o drugie miejsce z Lando Norrisem , przez co przewaga Maxa jeszcze się powiększyła. W międzyczasie na czwartą lokatę przedarł się Perez, po drodze rozprawiając się z Lewisem Hamiltonem .