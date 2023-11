F1: Max Verstappen po raz siedemnasty! Mistrz wygrywa GP Sao Paulo!

Przed niedzielnym wyścigiem o GP Sao Paulo duet Oracle Red Bull Racing był pozytywnie nastawiony. W końcu Max Verstappen po raz jedenasty w tym roku miał ruszać z pole position. Dodatkowo w sobotnim Sprincie w Brazylii trzykrotny mistrz świata F1 sięgnął po zwycięstwo, a jego team-partner Checo Perez był trzeci.

W niedzielę od samego początku nie brakowało emocji, a do zaskakujących rozstrzygnięć doszło jeszcze przed startem, gdy Charles Leclerc rozbił się na okrążeniu formującym. W efekcie drugie pole startowe, które wywalczył kierowca Ferrari, pozostało puste. Na starcie Max Verstappen miał zatem ułatwione zadanie i bez problemu utrzymał prowadzenie. Na drugą lokatę z szóstego pola przebił się Lando Norris , a czołową trójkę uzupełniał Lewis Hamilton . Na siódmą pozycję awansował tymczasem Checo Perez . Już jednak na dojeździe do jedynki doszło do kolizji Alexa Albona i Kevina Magnussena , którzy wypadli z wyścigu już na pierwszym łuku. W efekcie na torze pojawił się samochód bezpieczeństwa, a po chwili zmagania przerwano.

Po półgodzinnym oczekiwaniu na uprzątnięcie toru, kierowcy F1 ponownie ustawili się na polach startowych toru Interlagos w kolejności, w której byli w momencie wywieszenia czerwonej flagi. Raz jeszcze świetnie wystartował Max i objął prowadzenie, a Checo przeskoczył na szóstą pozycję. Na drugim miejscu jechał Norris, a na trzecie przebił się Fernando Alonso . Na uwagę zasługiwał udany start Yukiego Tsunody , który przebił się na jedenastą lokatę.

Na ósmym okrążeniu zrobiło się gorąco, gdy Norris zbliżył się do Verstappena i próbował atakować go na wejściu w jedynkę! Max objął jednak defensywną linię przejazdu i utrzymał prowadzenie. Na dojeździe do czwórki Brytyjczyk znów próbował atakować, ale znów to trzykrotny mistrz świata był lepszy. Po tym Holender znacznie odskoczył od rywala, podkręcając tempo i zwiększając przewagę do dwóch sekund.

Na początku czternastego okrążenia Perez skutecznie zaatakował George'a Russella na wejściu w pierwszy zakręt. Potem, na dojeździe do czwórki Brytyjczyk mógł korzystać z DRS-u, ale na hamowaniu to Meksykanin był lepszy i utrzymał piątą lokatę. Po zaledwie dwóch kółkach Checo zniwelował 1,5-sekundową stratę do poprzedzającego go Lewisa Hamiltona , którego wyprzedził niedługo później – raz jeszcze w pierwszym zakręcie.

Prowadzący Verstappen miał około półtorasekundową przewagę nad Norrisem, który z kolei miał bezpieczny zapas nad trzecim Alonso. Strata Pereza do Alonso wynosiła z kolei aż osiem sekund.

Na końcu 21. okrążenia Perez zjechał do swoich mechaników po komplet opon wykonanych z pośredniej mieszanki, wracając na tor tuż za Hamiltonem, którego dopiero co wyprzedził na torze. Checo jednak już dwa kółka później ponownie znalazł się przed kierowcą Mercedesa, skutecznie rzucając się w pogoń za miejscem na podium.

Na 28. okrążeniu w końcu na pit-stop zjechali liderzy – Verstappen utrzymał prowadzenie przed Norrisem. Obaj przesiedli się też za opony z pośredniej mieszanki. Różnica między nimi wzrosła z kolei do pięciu sekund.

Kolejne kółka to stosunkowo niewielkie zmiany w czołówce, poza rosnącymi różnicami pomiędzy zawodnikami. W końcówce, po przesiadce na miękkie opony, przewaga Verstappena nad Norrisem jeszcze wzrosła. Perez z kolei dojechał do Alonso i wyraźnie przymierzał się do ataku.

W ścisłej czołówce nic się jednak nie zmieniło – Max Verstappen minął metę na pierwszym miejscu, wygrywając z przewagą nieco ponad ośmiu sekund nad drugim Lando Norrisem . Tym samym Holender wygrał po raz siedemnasty w tym roku, co oznacza jeszcze mocniejsze wyśrubowanie jego dotychczasowego rekordu największej liczby wygranych w jednym sezonie F1.

Walka o trzecie miejsce trwała z kolei do samego końca! Perez wyczekał z atakiem do samego końca, schodząc do wewnętrznej na hamowaniu do pierwszego zakrętu przedostatniego okrążenia. Alonso próbował kontrować na dohamowaniu do czwórki, ale Checo utrzymał trzecią lokatę. Na ostatnim kółku Fernando wyszedł jednak przed Pereza po zewnętrznej na hamowaniu do czwartego zakrętu. Meksykanin próbował kontrować w samej końcówce okrążenia, niemalże zrównując się z Hiszpanem na finiszu. Ostatecznie Fernando Alonso był trzeci, a Checo Perez czwarty – rozdzieliło ich zaledwie 0,053 sekundy!

Na uwagę zasługują też kolejne punkty Yukiego Tsunody , który choć w pierwszej fazie wyścigu zaliczył wycieczkę poza tor, zdołał finiszować na dziewiątej pozycji. Trzynasty był z kolei jego team-partner Daniel Ricciardo , w którego bolid tuż po starcie uderzyły odłamki z uszkodzonych aut Albona i Magnussena.

Kolejna, przedostatnia runda sezonu 2023 F1 odbędzie się na nowym dla wszystkich, ulicznym torze w Las Vegas w dniach 16-18 listopada.

GP Sao Paulo 2023 – wyniki wyścigu F1:

Max Verstappen – Oracle Red Bull Racing – 71 okr. Lando Norris – McLaren + 8.277s Fernando Alonso – Aston Martin + 34.155s Sergio Perez – Oracle Red Bull Racing + 34.208s Lance Stroll – Aston Martin + 40.845s Carlos Sainz – Ferrari + 50.188s Pierre Gasly – Alpine + 56.093s Lewis Hamilton – Mercedes + 62.859s Yuki Tsunoda – Scuderia AlphaTauri + 69.880s Esteban Ocon – Alpine + 1 okr. Logan Sargeant – Williams + 1 okr. Nico Hulkenberg – Haas + 1 okr. Daniel Ricciardo – Scuderia AlphaTauri + 1 okr. Oscar Piastri – McLaren + 2 okr.

Nie ukończyli:

George Russell – Mercedes

Valtteri Bottas – Alfa Romeo

Zhou Guanyu – Alfa Romeo

Kevin Magnussen – Haas

Charles Leclerc – Ferrari

Alex Albon – Williams

