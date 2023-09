F1: Szalony wyścig w Singapurze, Liam Lawson z punktami!

Daniel Ricciardo Zaczynając od zawodów kartingowych dotarł do Formuły BMW. Naturalną koleją rzeczy było przejście do F1 w 2011 roku. Debiutując w Infinity Red Bull Racing wywalczył 3. miejsce w klasyfikacji generalnej

Max Verstappen Max Verstappen urodził się po to, by się ścigać. Syn byłego kierowcy F1, Josa Verstappena, oraz odnoszącej sukcesy w kartingu Sophie, został najmłodszym triumfatorem w wyścigu Formuły 1!

Do Singapuru team Oracle Red Bull Racing przyjeżdżał w świetnych nastrojach, mając na koncie wygrane wszystkie wyścigi w sezonie 2023 i dopiero co wywalczony

Już jednak od początku treningów na ulicznym torze team Red Bulla miał problemy ze złapaniem odpowiedniego rytmu. Potwierdzeniem tego były kwalifikacje, kiedy Verstappenowi i Perezowi nie udało się awansować do Q3. Max ostatecznie był jedenasty, przegrywając awans do ostatniej części czasówki o zaledwie 0,007 sekundy. Z trzynastego pola miał ruszać Checo. Jednocześnie ogromnym zaskoczeniem był awans do Q3 debiutanta Liama Lawsona, który od