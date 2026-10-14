F1: Max Verstappen wygrywa sprint i wyścig w Singapurze!

Stawka królowej sportów motorowych przyjechała do Singapuru prosto z toru Sepang w Malezji, na którym rozegrano Grand Prix Bahrajnu. A tam Max Verstappen spisał się znakomicie, bo najpierw w sobotę sięgnął po pole position, a dzień później zamienił je w zwycięstwo – swoje i Red Bulla pierwsze w tym sezonie.
Podczas rundy na torze w Singapurze Verstappen od początku bardzo dobrze sobie radził. Jeszcze w piątkowe popołudnie sięgnął po pole position do sprintu, a w sobotni poranek ponownie był najlepszy. Start sprintu opóźniono przez opady deszczu, a cała rywalizacja rozpoczęła się na pośrednich oponach. Max po starcie co prawda spadł za plecy George'a Russella, ale Brytyjczyk wypadł z rywalizacji już na końcu pierwszego okrążenia. Od tego momentu Holender jechał swoje i pewnie zgarnął wygraną – swoją pierwszą w jakimkolwiek starcie w Singapurze. W TOP3 do Verstappena dołączyli Lewis Hamilton i Charles Leclerc, a punkty zgarnął też piąty Liam Lawson.
Potem, w sobotnie popołudnie, Verstappen znów był najlepszy – tym razem zgarniając pole position do wyścigu głównego. Za nim uplasowali się kierowcy Ferrari – Leclerc i Hamilton. W dziesiątce znaleźli się też obaj reprezentanci Visa Cash App Racing Bulls F1 – Arvid Lindbladoraz Liam Lawson. Niestety, po problemach technicznych zarówno w sprincie, jak i kwalifikacjach, Isack Hadjarmusiał startować alei serwisowej.
Na starcie niedzielnego wyścigu, ruszający z pole position, Verstappen utrzymał prowadzenie, choć po wewnętrznej na wejściu w pierwszy zakręt próbował atakować go Leclerc. Potem Max skutecznie utrzymywał go za plecami, a po pit stopie – wciąż był liderem. Ostatecznie do końca rywalizacji, pomimo problemów z niedziałającym radiem, Holender utrzymywał bardzo dobre tempo i kontrolował przewagę nad rywalami.
Na metę Max Verstappen wpadł jako zwycięzca, triumfując po raz pierwszy w karierze w Singapurze i jednocześnie po raz drugi z rzędu w tym roku. To jednocześnie 73. wygrana Holendra w Formule 1 i to na dodatek odniesiona w jego 250. Grand Prix! Drugi na finiszu był Charles Leclerc, a czołową trójkę uzupełnił lider mistrzostw Kimi Antonelli. Na solidnym ósmym miejscu finiszował Liam Lawson, a startujący z alei serwisowej Isack Hadjar przedarł się na punktowaną, 10. pozycję.
W klasyfikacji generalnej liderem jest Kimi Antonelli, który ma tak dużą przewagę, że już podczas kolejnej rundy w Stanach Zjednoczonych będzie mógł zapewnić sobie mistrzostwo. Max Verstappen po świetnym weekendzie w Singapurze awansował na czwartą lokatę w mistrzostwach i do drugiego miejsca traci tylko 17 punktów.
GP Singapuru 2026 – wyniki wyścigu F1:
- Max Verstappen – Oracle Red Bull Racing – 62 okr.
- Charles Leclerc – Ferrari +7.3s
- Kimi Antonelli – Mercedes +24.5s
- Lando Norris – McLaren +40.5s
- Oscar Piastri – McLaren +49.6s
- Lewis Hamilton – Ferrari +53.1s
- Liam Lawson – Racing Bulls +81.6s
- Nico Hulkenberg – Audi +83.3s
- George Russell – Mercedes +84.6s
- Isack Hadjar – Oracle Red Bull Racing +90.8s
- Pierre Gasly – Alpine +1 okr.
- Ollie Bearman – Haas +1 okr.
- Esteban Ocon – Haas +1 okr.
- Carlos Sainz – Williams +1 okr.
- Arvid Lindblad – Racing Bulls +1 okr.
- Fernando Alonso – Aston Martin +1 okr.
- Sergio Perez – Cadillac +2 okr.
- Valtteri Bottas – Cadillac +3 okr.
Nie ukończyli:
- Alex Albon – Williams
- Gabriel Bortoleto – Audi
- Franco Colapinto – Alpine
- Lance Stroll – Aston Martin
GP Singapuru 2026 – wyniki sprintu F1:
- Max Verstappen – Oracle Red Bull Racing – 20 okr.
- Lewis Hamilton – Ferrari +2.5s
- Charles Leclerc – Ferrari +16.8s
- Kimi Antonelli – Mercedes +17.2s
- Liam Lawson – Racing Bulls +20.6s
- Ollie Bearman – Haas +24.3s
- Nico Hulkenberg – Audi +27.5s
- Lando Norris – McLaren +28.2s
- Pierre Gasly – Alpine +36.2s
- Esteban Ocon – Haas +37.6s
- Fernando Alonso – Aston Martin +50.4s
- Carlos Sainz – Williams +52.4s
- Arvid Lindblad – Racing Bulls +55.7s
Nie ukończyli:
- Oscar Piastri – McLaren
- Alex Albon – Williams
- Gabriel Bortoleto – Audi
- Valtteri Bottas – Cadillac
- Franco Colapinto – Alpine
- Isack Hadjar – Oracle Red Bull Racing
- George Russell – Mercedes
- Sergio Perez – Cadillac
- Lance Stroll – Aston Martin
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For Real: Max Verstappen
Max Verstappen opowiada o tym, jak został najmłodszym kierowcą – i zwycięzcą wyścigu – w Formule 1.