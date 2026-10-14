F1: Max Verstappen wygrywa sprint i wyścig w Singapurze!

Stawka królowej sportów motorowych przyjechała do Singapuru prosto z toru Sepang w Malezji, na którym rozegrano Grand Prix Bahrajnu. A tam

spisał się znakomicie, bo najpierw w sobotę sięgnął po pole position, a dzień później zamienił je w zwycięstwo – swoje i Red Bulla pierwsze w tym sezonie.