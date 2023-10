F1: Jubileuszowe 50. zwycięstwo Maxa Verstappena w Formule 1!

Daniel Ricciardo Zaczynając od zawodów kartingowych dotarł do Formuły BMW. Naturalną koleją rzeczy było przejście do F1 w 2011 roku. Debiutując w Infinity Red Bull Racing wywalczył 3. miejsce w klasyfikacji generalnej

Max Verstappen Max Verstappen urodził się po to, by się ścigać. Syn byłego kierowcy F1, Josa Verstappena, oraz odnoszącej sukcesy w kartingu Sophie, został najmłodszym triumfatorem w wyścigu Formuły 1!

przyjechał jako świeżo upieczony trzykrotny mistrz świata. Miał za sobą niezwykle udany weekend w Katarze, kiedy to drugim miejscem w sprincie przypieczętował tegoroczny tytuł, a dzień później wygrał wyścig główny.

Na słynny tor Circuit of the Americas, na którym triumfował w dwóch poprzednich sezonach,

Circuit of the Americas robi wrażenie

Wracający do ścigania się po złamaniu nadgarstka jeszcze w Holandii,

W sobotę rozegrano tymczasem kwalifikacje do sprintu (tzw. sprint shootout) oraz sam sprint. Tutaj bezkonkurencyjny był już Verstappen, który pomimo startu z pole position utrzymał prowadzenie w pierwszym zakręcie. W poprzednich latach podczas GP USA zwykle to kierowca startujący z drugiego pola obejmował pozycję lidera w pierwszym zakręcie. Od tego czasu Max narzucił już świetne tempo i na mecie miał ponad 9 sekund przewagi nad

Niedzielna rywalizacja miała już nieco inny przebieg. Verstappen startował z szóstego pola, ale jeszcze na pierwszym okrążeniu zyskał jedną pozycję. Na dziewiątej lokacie, tej samej, z której startował, jechał tymczasem Perez. Już po jedenastu okrążeniach Max był w czołowej trójce, by na siedemnastym okrążeniu zjechać do boksu po nowy komplet pośrednich opon.

W tym momencie kluczowa była strategia. Pewnym było, że Maxa czeka jeszcze jeden pit stop, z kolei wydawało się, że jadący na drugim i trzecim miejscu Norris oraz Hamilton próbowali strategii z jednym tylko postojem. Wtedy jednak, niespodziewanie Norris zjechał na 35. okrążeniu po nowy komplet opon, a kółko później Verstappen zrobił to samo. Po kilku okrążeniach na nowe opony przesiadł się też ówczesny lider Hamilton, a sytuacja w czołówce "wróciła do normy".

