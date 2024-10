F1: Max Verstappen wygrywa sprint i zgarnia podium w Austin!

Max Verstappen Max Verstappen urodził się po to, by się ścigać. Syn byłego kierowcy F1, Josa Verstappena, oraz odnoszącej sukcesy w kartingu Sophie, został najmłodszym triumfatorem w wyścigu Formuły 1!

Podczas zmagań na Circuit of the Americas po raz czwarty w tym roku rozegrany miał zostać sprint. Tym samym już w piątkowe popołudnie na torze odbyły się kwalifikacje do sprintu (tzw. sprint shootout), które wygrał Max Verstappen . W sobotni poranek, czasu lokalnego, Holender nie dał rywalom żadnych szans i zamienił pole position w wygraną w sprincie. Co ciekawe, utrzymał tym samym stuprocentową skuteczność w tegorocznych sprintach, wygrywając wszystkie cztery z nich. O włos od punktu był też Sergio Perez , który metę minął na dziewiątej lokacie.