F1: Max Verstappen wygrywa sprint i wyścig w Teksasie!

Isack Hadjar Najnowszy zawodnik Visa Cash App Racing Bulls F1 Team, Isack Hadjar bardzo dobrze prezentował się w F2 i nie może się doczekać się ścigania w królowej sportów motorowych.

Max Verstappen Holender to czterokrotny mistrz świata Formuły 1, który już teraz uważany jest za jednego z najlepszych kierowców w historii tego sportu.

do Teksasu przyjechał jako trzeci zawodnik klasyfikacji generalnej, ale wciąż z matematycznymi szansami na dogonienie liderującego duetu McLarena. Przed rokiem na Circuit of the Americas, Holender wygrał sprint i był trzeci w wyścigu.

Tym razem to czterokrotny mistrz świata sięgnął po zwycięstwo w kwalifikacjach do sprintu, a potem świetnie zareagował na zgaśnięcie czerwonych świateł. Za jego plecami w sprincie doszło jednak do nie lada zamieszania, w wyniku którego z dalszą jazdą pożegnał się duet McLarena. Max tymczasem nieatakowany przez nikogo, pognał do mety po zwycięstwo i tym samym odrobił osiem cennych punktów do lidera klasyfikacji generalnej. Podium sprintu uzupełnili

W sobotnie popołudnie Verstappen, pomimo tego, że po zbyt późnym wyjeździe z garażu nie rozpoczął ostatniego, pomiarowego okrążenia – sięgnął po pole position. Jego przewaga nad najbliższym rywalem wyniosła trzy dziesiąte sekundy. Niestety