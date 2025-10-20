Max Verstappen z kompletem punktów w Teksasie
F1: Max Verstappen wygrywa sprint i wyścig w Teksasie!

Max Verstappen zanotował idealny weekend na Circuit of the Americas, po starcie z pole position sięgając po zwycięstwo zarówno w sprincie, jak i wyścigu. Walka o mistrzostwo F1 trwa w najlepsze!
Autor: Nelly Pluto-Prondzyńska
Przeczytasz w 4 min

Max Verstappen

Holender to czterokrotny mistrz świata Formuły 1, który już teraz uważany jest za jednego z najlepszych kierowców w historii tego sportu.

HolandiaHolandia

Yuki Tsunoda

Reprezentant Visa Cash App Racing Bulls jest o krok od zostania najlepszym japońskim kierowcą w historii F1.

JaponiaJaponia

Liam Lawson

Awans Liama Lawsona z Nowej Zelandii w świecie motorsportu doprowadził go do spełnienia dziecięcego marzenia – miejsca w zespole Oracle Red Bull Racing F1.

Nowa ZelandiaNowa Zelandia

Isack Hadjar

Najnowszy zawodnik Visa Cash App Racing Bulls F1 Team, Isack Hadjar bardzo dobrze prezentował się w F2 i nie może się doczekać się ścigania w królowej sportów motorowych.

FrancjaFrancja
Max Verstappen do Teksasu przyjechał jako trzeci zawodnik klasyfikacji generalnej, ale wciąż z matematycznymi szansami na dogonienie liderującego duetu McLarena. Przed rokiem na Circuit of the Americas, Holender wygrał sprint i był trzeci w wyścigu.
Tym razem to czterokrotny mistrz świata sięgnął po zwycięstwo w kwalifikacjach do sprintu, a potem świetnie zareagował na zgaśnięcie czerwonych świateł. Za jego plecami w sprincie doszło jednak do nie lada zamieszania, w wyniku którego z dalszą jazdą pożegnał się duet McLarena. Max tymczasem nieatakowany przez nikogo, pognał do mety po zwycięstwo i tym samym odrobił osiem cennych punktów do lidera klasyfikacji generalnej. Podium sprintu uzupełnili George Russell oraz Carlos Sainz, a punkty za siódme miejsce zgarnął także drugi z kierowców Oracle Red Bull Racing – Yuki Tsunoda.
Chaos na starcie sprintu F1 w Teksasie

Chaos na starcie sprintu F1 w Teksasie

© Getty Images / Red Bull Content Pool

Klasyczne obrazki na Circuit of the Americas

Klasyczne obrazki na Circuit of the Americas

© Getty Images / Red Bull Content Pool

W sobotnie popołudnie Verstappen, pomimo tego, że po zbyt późnym wyjeździe z garażu nie rozpoczął ostatniego, pomiarowego okrążenia – sięgnął po pole position. Jego przewaga nad najbliższym rywalem wyniosła trzy dziesiąte sekundy. Niestety Yuki Tsunoda oraz Liam Lawson nie zdołali awansować do Q3, a z ostatniego pola – po kraksie już w Q1 – przyszło ruszać Isackowi Hadjarowi.
Niedzielny wyścig rozpoczął się od świetnego startu Verstappena, który od razu ściął do wewnętrznej i pozbawił rywali szans na wciśnięcie się przed niego w pierwszym zakręcie. Potem Holender narzucił bardzo mocne tempo i wypracował sobie ponad 10-sekundową przewagę. W drugiej części wyścigu, już po pit-stopie i przesiadce z pośrednich opon na miękkie, Holender kontrolował tempo i zapas nad rywalami. Na mecie o 8 sekund pokonał Lando Norrisa i o 15 sekund Charlesa Leclerca.
Start wyścigu F1 o GP USA 2025

Start wyścigu F1 o GP USA 2025

© Getty Images / Red Bull Content Pool

Max wygrywa GP USA 2025!

Max wygrywa GP USA 2025!

© Getty Images / Red Bull Content Pool

Lider mistrzostw Oscar Piastri był piąty, a na solidnej, siódmej lokacie finiszował team-partner Verstappena – Yuki Tsunoda. Poza punktami na mecie zameldowali się obaj kierowcy Visa Cash App Racing Bulls F1 – Liam Lawson był 11., a Isack Hadjar 16.
Tym samym na pięć wyścigów oraz dwa sprinty przed końcem sezonu 2025 Formuły 1, liderem mistrzostw z dorobkiem 346 punktów jest Oscar Piastri. Australijczyk ma przewagę 14 punktów nad drugim Lando Norrisem i 40 nad trzecim Maxem Verstappenem. Do zdobycia wciąż pozostało 141 punktów.
Max Verstappen zwycięzcą w Teksasie

Max Verstappen zwycięzcą w Teksasie

© Getty Images / Red Bull Content Pool

To był dla nas niesamowity weekend. Wiedziałem, że wyścig nie będzie należał do łatwych. Zarządzanie oponami podczas obu stintów nie było łatwe, ale utrzymaliśmy prowadzenie. Jestem niesamowicie dumny z całego zespołu za to, że udało nam się tak znakomicie rozegrać ten weekend.
Max Verstappen
Kolejna runda F1 odbędzie się już w najbliższy weekend 24-26 października na Autodromo Hermanos Rodriguez w Meksyku.

GP USA 2025 – wyniki wyścigu F1:

  1. Max Verstappen – Oracle Red Bull Racing – 56 okr.
  2. Lando Norris – McLaren +7.959s
  3. Charles Leclerc – Ferrari +15.373s
  4. Lewis Hamilton – Ferrari +28.536s
  5. Oscar Piastri – McLaren +29.678s
  6. George Russell – Mercedes +33.456s
  7. Yuki Tsunoda – Oracle Red Bull Racing +52.714s
  8. Nico Hulkenberg – Sauber +57.249s
  9. Oliver Bearman – Haas +64.722s
  10. Fernando Alonso – Aston Martin +70.001s
  11. Liam Lawson – Visa Cash App Racing Bulls F1 Team +73.209s
  12. Lance Stroll – Aston Martin +74.778s
  13. Kimi Antonelli – Mercedes +75.746s
  14. Alex Albon – Williams +80.000s
  15. Esteban Ocon – Haas +83.043s
  16. Isack Hadjar – Visa Cash App Racing Bulls F1 Team +92.807s
  17. Franco Colapinto – Alpine +1 okr.
  18. Gabriel Bortoleto – Sauber +1 okr.
  19. Pierre Gasly – Alpine + 1 okr.
Nie ukończyli:
  • Carlos Sainz – Williams

GP USA 2025 – wyniki sprintu F1:

  1. Max Verstappen – Oracle Red Bull Racing – 19 okr.
  2. George Russell – Mercedes +0.395s
  3. Carlos Sainz – Williams +0.791s
  4. Lewis Hamilton – Ferrari +1.224s
  5. Charles Leclerc – Ferrari +1.825s
  6. Alex Albon – Williams +2.576s
  7. Yuki Tsunoda – Oracle Red Bull Racing +2.976s
  8. Kimi Antonelli – Mercedes +4.147s
  9. Liam Lawson – Visa Cash App Racing Bulls F1 Team +4.804s
  10. Pierre Gasly – Alpine +5.126s
  11. Gabriel Bortoleto – Sauber +5.649s
  12. Isack Hadjar – Visa Cash App Racing Bulls F1 Team +6.228s
  13. Nico Hulkenberg – Sauber +6.624s
  14. Franco Colapinto – Alpine +8.006s
  15. Oliver Bearman – Haas +13.576s
Nie ukończyli:
  • Lance Stroll – Aston Martin
  • Esteban Ocon – Haas
  • Oscar Piastri – McLaren
  • Fernando Alonso – Aston Martin
  • Lando Norris – McLaren

Max Verstappen

