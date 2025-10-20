F1: Max Verstappen wygrywa sprint i wyścig w Teksasie!

Max Verstappen do Teksasu przyjechał jako trzeci zawodnik klasyfikacji generalnej, ale wciąż z matematycznymi szansami na dogonienie liderującego duetu McLarena. Przed rokiem na Circuit of the Americas, Holender wygrał sprint i był trzeci w wyścigu.
Tym razem to czterokrotny mistrz świata sięgnął po zwycięstwo w kwalifikacjach do sprintu, a potem świetnie zareagował na zgaśnięcie czerwonych świateł. Za jego plecami w sprincie doszło jednak do nie lada zamieszania, w wyniku którego z dalszą jazdą pożegnał się duet McLarena. Max tymczasem nieatakowany przez nikogo, pognał do mety po zwycięstwo i tym samym odrobił osiem cennych punktów do lidera klasyfikacji generalnej. Podium sprintu uzupełnili George Russell oraz Carlos Sainz, a punkty za siódme miejsce zgarnął także drugi z kierowców Oracle Red Bull Racing – Yuki Tsunoda.
W sobotnie popołudnie Verstappen, pomimo tego, że po zbyt późnym wyjeździe z garażu nie rozpoczął ostatniego, pomiarowego okrążenia – sięgnął po pole position. Jego przewaga nad najbliższym rywalem wyniosła trzy dziesiąte sekundy. Niestety Yuki Tsunoda oraz Liam Lawson nie zdołali awansować do Q3, a z ostatniego pola – po kraksie już w Q1 – przyszło ruszać Isackowi Hadjarowi.
Niedzielny wyścig rozpoczął się od świetnego startu Verstappena, który od razu ściął do wewnętrznej i pozbawił rywali szans na wciśnięcie się przed niego w pierwszym zakręcie. Potem Holender narzucił bardzo mocne tempo i wypracował sobie ponad 10-sekundową przewagę. W drugiej części wyścigu, już po pit-stopie i przesiadce z pośrednich opon na miękkie, Holender kontrolował tempo i zapas nad rywalami. Na mecie o 8 sekund pokonał Lando Norrisa i o 15 sekund Charlesa Leclerca.
Lider mistrzostw Oscar Piastri był piąty, a na solidnej, siódmej lokacie finiszował team-partner Verstappena – Yuki Tsunoda. Poza punktami na mecie zameldowali się obaj kierowcy Visa Cash App Racing Bulls F1 – Liam Lawson był 11., a Isack Hadjar 16.
Tym samym na pięć wyścigów oraz dwa sprinty przed końcem sezonu 2025 Formuły 1, liderem mistrzostw z dorobkiem 346 punktów jest Oscar Piastri. Australijczyk ma przewagę 14 punktów nad drugim Lando Norrisem i 40 nad trzecim Maxem Verstappenem. Do zdobycia wciąż pozostało 141 punktów.
To był dla nas niesamowity weekend. Wiedziałem, że wyścig nie będzie należał do łatwych. Zarządzanie oponami podczas obu stintów nie było łatwe, ale utrzymaliśmy prowadzenie. Jestem niesamowicie dumny z całego zespołu za to, że udało nam się tak znakomicie rozegrać ten weekend.
Kolejna runda F1 odbędzie się już w najbliższy weekend 24-26 października na Autodromo Hermanos Rodriguez w Meksyku.
GP USA 2025 – wyniki wyścigu F1:
- Max Verstappen – Oracle Red Bull Racing – 56 okr.
- Lando Norris – McLaren +7.959s
- Charles Leclerc – Ferrari +15.373s
- Lewis Hamilton – Ferrari +28.536s
- Oscar Piastri – McLaren +29.678s
- George Russell – Mercedes +33.456s
- Yuki Tsunoda – Oracle Red Bull Racing +52.714s
- Nico Hulkenberg – Sauber +57.249s
- Oliver Bearman – Haas +64.722s
- Fernando Alonso – Aston Martin +70.001s
- Liam Lawson – Visa Cash App Racing Bulls F1 Team +73.209s
- Lance Stroll – Aston Martin +74.778s
- Kimi Antonelli – Mercedes +75.746s
- Alex Albon – Williams +80.000s
- Esteban Ocon – Haas +83.043s
- Isack Hadjar – Visa Cash App Racing Bulls F1 Team +92.807s
- Franco Colapinto – Alpine +1 okr.
- Gabriel Bortoleto – Sauber +1 okr.
- Pierre Gasly – Alpine + 1 okr.
Nie ukończyli:
- Carlos Sainz – Williams
GP USA 2025 – wyniki sprintu F1:
- Max Verstappen – Oracle Red Bull Racing – 19 okr.
- George Russell – Mercedes +0.395s
- Carlos Sainz – Williams +0.791s
- Lewis Hamilton – Ferrari +1.224s
- Charles Leclerc – Ferrari +1.825s
- Alex Albon – Williams +2.576s
- Yuki Tsunoda – Oracle Red Bull Racing +2.976s
- Kimi Antonelli – Mercedes +4.147s
- Liam Lawson – Visa Cash App Racing Bulls F1 Team +4.804s
- Pierre Gasly – Alpine +5.126s
- Gabriel Bortoleto – Sauber +5.649s
- Isack Hadjar – Visa Cash App Racing Bulls F1 Team +6.228s
- Nico Hulkenberg – Sauber +6.624s
- Franco Colapinto – Alpine +8.006s
- Oliver Bearman – Haas +13.576s
Nie ukończyli:
- Lance Stroll – Aston Martin
- Esteban Ocon – Haas
- Oscar Piastri – McLaren
- Fernando Alonso – Aston Martin
- Lando Norris – McLaren
