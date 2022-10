F1: Max Verstappen wygrywa w USA, Red Bull Racing mistrzem konstruktorów!

W kwalifikacjach, po drobnych problemach z rozgrzaniem opon, trzeci czas wywalczył Max Verstappen , a czwarty był Sergio Perez . Z powodu kary za wymiany komponentów silnika, Holender ustawił się jednak na drugim polu startowym, podczas gdy Meksykanin - na dziewiątym. Z pole position miał ruszać kierowca Ferrari - Carlos Sainz.

W niedzielę, po zgaśnięciu czerwonych świateł, świetną reakcją wykazał się Verstappen, który na dojeździe do pierwszego zakrętu wyszedł na prowadzenie! Sainz z kolei został uderzony przez George'a Russella i po spadku na ostatnie miejsce, na koniec pierwszego okrążenia wycofał się z dalszej rywalizacji. Na drugiej lokacie znalazł się tymczasem Lewis Hamilton, wyprzedzający Lance'a Strolla oraz wspomnianego Russela.

Start wyścigu F1 o GP USA 2022 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Tymczasem straty odrabiał Checo, który po starcie wskoczył na ósme miejsce, by chwilę później – w tzw. „eskach” – wskoczyć na lokatę numer siedem. Na drugim okrążeniu Perez już był szósty po tym, jak bez problemu wyprzedził Lando Norrisa. Z kolei na czele Max miał już blisko dwusekundową przewagę nad Hamiltonem. Perez natomiast nie odpuszczał – na czwartym okrążeniu wyprzedził Sebastiana Vettela, a dwa kółka później rozprawił się z czwartym wówczas Strollem. Co ciekawe, w całym tym zamieszaniu Perez uszkodził prawą część przedniego skrzydła, ale nie miało to większego wpływu na jego tempo.

Checo Perez gonił, choć jechał z uszkodzonym skrzydłem © Getty Images/Red Bull Content Pool

Na końcu 14. okrążenia Verstappen zjechał do alei serwisowej i zmienił pośrednie opony na te wykonane z twardej mieszanki. Max na tor wrócił na drugiej pozycji, tuż przed Strollem. Na czele tymczasem znalazł się Perez, który po krótkiej walce z Russellem (miał do odbycia 5-sekundową karę za wjechanie w Sainza na początku wyścigu), w końcu mógł odetchnąć. Okrążenie później Meksykanin także pojawił się u swoich mechaników, ale nieco zaskakująco - nie wymieniono mu przedniego skrzydła.

Kolejne okrążenia przyniosły dłuższą jazdę za samochodem bezpieczeństwa. Najpierw pojawił się on na torze po wypadku Valtteriego Bottasa. Jako że część rywali skorzystała z tzw. darmowego pit-stopu, Perez wskoczył na trzecie miejsce. Max tymczasem utrzymał prowadzenie po restarcie, ale nie trwał on długo. Na tylnej prostej doszło do kolizji Fernando Alonso i Lance'a Strolla, w wyniku czego na torze znów pojawił się safety car. Dla Kanadyjczyka był to koniec wyścigu, z kolei Alonso w sobie tylko znany sposób dotoczył się do alei serwisowej i po naprawach – wrócił do rywalizacji na ostatnim miejscu.

Max Verstappen nie dał sobie odebrać prowadzenia po restarcie © Getty Images/Red Bull Content Pool

Po drugim restarcie Max ciągle jechał na czele i stopniowo powiększał przewagę nad Hamiltonem. Na twardej mieszance nieco słabsze tempo notował z kolei Perez, który musiał bronić się przed atakami goniącego Leclerca. Wkrótce Monakijczyk dopiął swego i wskoczył na prowizoryczne podium, a Checo zaczął tracić do niego dystans.

Do ogromnego zamieszania doszło niedługo później, gdy na 20 okrążeń przed metą Verstappen ponownie zjechał do alei serwisowej. Podczas zakładania kompletu pośrednich opon, doszło do problemów z wymianą lewego przodu. W efekcie Max spędził na swoim stanowisku ponad 11 sekund i... na tor wrócił nie tylko za Hamiltonem, ale też zaraz za Leclerciem.

Max Verstappen musiał gonić po nieudanym pit-stopie © Getty Images/Red Bull Content Pool

To sprawiło, że przez chwilę na czele doszło do pojedynku pomiędzy Perezem i Russellem, zanim obaj – w odstępie okrążenia – zjechali do alei serwisowej. Po wizycie u swoich mechaników, Checo wrócił na tor tuż za Brytyjczykiem, ale pięknym manewrem dosłownie na milimetry wyprzedził go w tzw. "eskach" i wskoczył na piątą lokatę.

Tymczasem Max, po kilku próbach, na hamowaniu do jedynki zaatakował wyprzedzającego go Leclerca, ale ten skutecznie skontrował. Na atak Verstappena na hamowaniu do dwunastego zakrętu, Monakijczyk nie był jednak w stanie znaleźć odpowiedzi. W tym momencie ich strata do poprzedzającego ich Hamiltona (na czele tymczasowo znalazł się... Sebastian Vettel) wynosiła około pięciu sekund.

Max Verstappen w akcji na Circuit of the Americas © Getty Images/Red Bull Content Pool

Kolejne okrążenia to pogoń Verstappena za liderującym Hamiltonem i Pereza za trzecim, tracącym tempo, Leclerciem. Na 49. okrążeniu (z 56 zaplanowanych do przejechania) różnica między Maxem a Lewisem zmalała do sekundy, co oznaczało, że Holender będzie mógł podpierać się DRS-em. Checo tymczasem był już mniej, niż dwie sekundy za kierowcą Ferrari.

Na 50. okrążeniu Max skutecznie zaatakował Hamiltona na hamowaniu po tylnej prostej. Brytyjczyk nie zamierzał jednak odpuszczać i przez długi czas trzymał się tuż za Verstappenem. W międzyczasie obaj dostali ostrzeżenia za przekraczanie limitów toru, więc musieli pilnować się, by w ferworze walki nie otrzymać pięciosekundowej kary.

Max w końcu urwał się Hamiltonowi © Getty Images/Red Bull Content Pool

Ostatecznie Max Verstappen nie popełnił najmniejszego błędu, pewnie wpadając na metę jako zwycięzca! Holender tym samym triumfował po raz drugi z rzędu na Circuit of the Americas. Dwukrotny mistrz świata triumf zadedykował Dietrichowi Mateschitzowi, który zmarł w sobotę.

Max Verstappen wygrywa drugi raz z rzędu w Austin © Getty Images/Red Bull Content Pool Max Verstappen wygrywa po raz 13. w sezonie 2022 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Wygrana w Grand Prix USA to już trzynaste zwycięstwo Verstappena w tym sezonie. W przeszłości po trzynaście razy triumfowali w jednym cyklu zmagań Michael Schumacher oraz Sebastian Vettel. Tegoroczny mistrz świata będzie miał zatem jeszcze trzy okazje ku temu, by wyśrubować ten rekord.

Max Verstappen zwycięzcą GP USA 2022 © Getty Images/Red Bull Content Pool To dla nas niezwykle trudny weekend. To zwycięstwo dedykuję Dietrichowi Mateschitzowi. To on wierzył we mnie odkąd byłem bardzo młody, dając szansę nie tylko mi, ale wielu innym, młodym kierowcom. Bez niego nie byłoby mnie dzisiaj tutaj. Wygrana i zdobycie mistrzostwa konstruktorów, to zatem najlepsze, co mogliśmy zrobić w tym wyścigu. Max Verstappen

Chociaż robił co w jego mocy, Checo Perez ostatecznie finiszował na czwartym miejscu, zaledwie siedem dziesiątych sekundy za Charlesem Leclerciem. Tym samym Monakijczyk wyprzedził Sergio w walce o drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Różnica między nimi wynosi jednak zaledwie dwa punkty, a kolejna runda będzie przecież domową dla Meksykanina.

Sergio Perez do samego końca próbował walczyć o podium © Getty Images/Red Bull Content Pool

Tak duża zdobycz punktowa duetu Oracle Red Bull Racing pozwoliła teamowi przypieczętować mistrzostwo świata wśród konstruktorów – piąte w swojej historii. Choć do końca sezonu pozostały trzy rundy, ekipa już może poszczycić się 15 wygranymi wyścigami, 6-krotnym zdobyciem podwójnego podium, 24 wizytami na "pudle", a także dwoma wygranymi sprintami, 8 najszybszymi okrążeniami w wyścigu i 6 pole position.

Oracle Red Bull Racing mistrzem świata konstruktorów F1 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Kolejna runda Formuły 1 odbędzie się już za tydzień na torze Autodromo Hermanos Rodriguez. Rok temu w Grand Prix Meksyku triumfował Max Verstappen, a lokalny faworyt Checo Perez był trzeci.

GP USA 2022 - wyniki wyścigu F1:

Max Verstappen – Oracle Red Bull Racing – 56 okr Lewis Hamilton – Mercedes + 5.023s Charles Leclerc – Ferrari + 7.501s Sergio Perez – Oracle Bull Racing + 8.293s George Russell – Mercedes + 44.815s Lando Norris – McLaren + 53.785s Fernando Alonso – Alpine + 55.078s Sebastian Vettel – Aston Martin + 65.354s Kevin Magnussen – Haas + 65.834s Yuki Tsunoda – Scuderia AlphaTauri + 70.919s Esteban Ocon – Alpine + 72.875s Alex Albon – Williams + 75.057s Zhou Guanyu – Alfa Romeo + 76.164s Pierre Gasly – Scuderia AlphaTauri + 81.763s Mick Schumacher – Haas + 84.490s Daniel Ricciardo – McLaren + 90.487s Nicholas Latifi – Williams + 1:03.588s

Nie ukończyli:

Lance Stroll – Aston Martin

Valtteri Bottas – Alfa Romeo

Carlos Sainz – Ferrari

Wygrana w GP USA to 33. triumf w karierze Maxa Verstappena. A jak wyglądało jego pierwsze zwycięstwo?

7 min For Real: Max Verstappen Max Verstappen opowiada o tym, jak został najmłodszym kierowcą – i zwycięzcą wyścigu – w Formule 1.