Emocje w Formule 1: Najciekawszy wyścig na Circuit of The Americas

Nico Rosberg do samego końca sezonu 2014 walczył o tytuł z Lewisem Hamiltonem. Dopiero w ostatnim w kalendarzu Grand Prix Abu Zabi mistrzostwo definitywnie powędrowało w ręce Brytyjczyka. Walka zamiast na torze, rozstrzygnęła się jednak w bolidzie Niemca, który odmówił posłuszeństwa i zmusił go do wycofania się z rywalizacji. Sezon 2015 miał być inny. Rosberg obiecywał sobie, że będzie ostrzej walczył z Hamiltonem, jednak czas pokazał, że Niemiec regularnie był wolniejszy, w dużej mierze przez brak pewności siebie i wątpliwości, czy podoła wyzwaniu. GP Stanów Zjednoczonych było dla niego ostatnią szansą na przełamanie, które miało przyjść w strugach deszczu. Z powodu ulewy kwalifikacje przeniesiono na niedzielę.

ruszali odpowiednio z 6. i 10. pola. Carlos Sainz, a więc drugi z kierowców Toro Rosso, juniorskiej ekipy Red Bulla, nie zmieścił się w limicie 107% czasu okrążenia lidera, a więc nie zakwalifikował się do zawodów. Z uwagi na "dobre wyniki w innych sesjach" został jednak warunkowo dopuszczony do niedzielnej rywalizacji.