Jedenasta runda sezonu 2023 Formuły 1 rozgrywana była na Hungaroringu, torze uwielbianym przez polskich kibiców. Po nieco zaskakujących wynikach treningów, równie ciekawie było w sobotnich kwalifikacjach. Po raz pierwszy w tym sezonie sprawdzano nowy scenariusz czasówki. Zakłada on, że w Q1 wszyscy jadą na twardej mieszance, w Q2 na pośredniej, a miękkie opony wykorzystują dopiero w Q3.

Do niesamowitej walki doszło w Q3, gdy kilku kierowców miało realne szanse na pole position. Ostatecznie zgarnął je Lewis Hamilton , o zaledwie trzy tysięczne sekundy (!) wyprzedzając lidera mistrzostw i obrońcę tytułu Maxa Verstappena . Mniej niż jedną dziesiątą stracił do nich trzeci Lando Norris . Zaskoczeniem była z kolei piąta lokata Zhou Guanyu , podczas gdy dziewiąty czas padł łupem Checo Pereza . Co ciekawe, na trzynastej pozycji kwalifikacje zakończył – wracający do Formuły 1 – Daniel Ricciardo !

Max Verstappen o 0,003 sekundy od pole position na Hungaroringu © Red Bull Content Pool Daniel Ricciardo z 13. pola do wyścigu o GP Węgier © Red Bull Content Pool

Max Verstappen świetnie zareagował na zgaśnięcie czerwonych świateł i po sprincie do pierwszego zakrętu, na hamowaniu pokonał Hamiltona i objął prowadzenie w wyścigu! Za Holendrem „złapał się” czwarty na polach startowych Oscar Piastri , dzięki czemu przeskoczył na drugie miejsce. Po chwili przed Hamiltonem znalazł się też jego rodak Norris, pokonując go na dojeździe do dwójki. Na piątą pozycję przeskoczył tymczasem Charles Leclerc , a na ósmą – Checo Perez.

Fatalnie wystartował z kolei Zhou, który po słabym ruszeniu spod świateł i zamieszaniu w pierwszym łuku – spadł na 16. miejsce. Chińczyk w pierwszym łuku uderzył jeszcze w tył bolidu Ricciardo, przez co ten spadł aż na osiemnastą lokatę. Jedenasty był tymczasem jego team-partner, jako jeden z niewielu jadący na początku na miękkich oponach, Yuki Tsunoda .

Max świetnie wystartował do GP Węgier 2023… © Red Bull Content Pool … i objął prowadzenie w pierwszym zakręcie! © Red Bull Content Pool

Podczas gdy Verstappen szybko zbudował sobie ponad sekundową przewagę nad Piastrim, z tyłu Perez wolniej nadrabiał pozycji. Meksykanin ruszył jednak na twardej mieszance opon, a nie jak większość stawki – na pośredniej. Już jednak po kilku okrążeniach, gdy lider Max miał ponad dwie sekundy zapasu, Checo zaczął „podgryzać” siódmego Fernando Alonso . Ostatecznie, na początku ósmego okrążenia, Perez skutecznie zaatakował Hiszpana i zyskał pozycję. Kilka kółek później Meksykanin był już szósty po tym, jak jadący tuż przed nim Carlos Sainz zjechał po nowy komplet opon.

Checo Perez musiał odrabiać starty po słabszych kwalifikacjach © Red Bull Content Pool

Na 23. okrążeniu po nowe opony, z twardej mieszanki, zjechał tymczasem Verstappen. Holender wrócił do wyścigu na pozycji lidera, mając za plecami team-partnera Pereza. Meksykanin swój pit-stop zaliczył na kolejnym kółku. W międzyczasie na drugie miejsce wskoczył Norris, który podczas zmiany opon zyskał pozycję nad swoim team-partnerem Piastrim. Czwarty, ze znaczną stratą do kierowców McLarena, jechał Hamilton. Perez wrócił na tor na siódmej lokacie, z nieznaczną stratą do Sainza i nowym kompletem opon wykonanym z pośredniej mieszanki.

Okrążenie numer 27 to już skuteczny atak Pereza na Sainza w walce o szóste miejsce. Na kolejnym kółku Checo bez problemu pokonał z kolei George'a Russella , który wciąż był jeszcze przed swoim pierwszym pit-stopem! Strata Meksykanina do poprzedzającego go Hamiltona wynosiła z kolei sześć sekund – tyle samo, ile przewagi miał liderujący Verstappen nad drugim Norrisem.

Max Verstappen jechał na Węgrzech w swojej lidze © Red Bull Content Pool

Kolejne okrążenia to spokojna sytuacja w czołówce, poza zmnieniającymi się różnicami czasowymi. Prowadzący Verstappen „dokładał” Norrisowi kolejne dziesiąte części sekundy, podczas gdy piąty Perez wyraźnie gonił poprzedzającego go Hamiltona. Ostatecznie Checo dojechał do Lewisa na 38. okrążeniu wyścigu i wyraźnie przymierzał się do ataku. Jednocześnie obaj doganiali trzeciego Piastriego.

Nie mogąc pokonać Hamiltona, na 43. okrążeniu Perez zjechał do alei serwisowej po nowy komplet pośrednich opon. W tym samym czasie u swoich mechaników pojawił się też Piastri. Co ciekawe, pit-stop w wykonaniu Red Bull Racing był rekordowy – zajął on ekipie zaledwie 1,9 sekundy! Tak szybko, od czasu nowych przepisów i większych kół – nie zrobił tego jeszcze nikt! Checo wrócił na tor na szóstym miejscu, niecałe dwie sekundy za Piastrim.

Red Bull Racing błyszczał podczas pit-stopów na Hungaroringu © Red Bull Content Pool

Na czele swoją przewagę powiększał Verstappen, który na 45. okrążeniu miał zapas ponad 20 sekund nad drugim Norrisem! Max po raz kolejny w tym roku jechał w swojej lidze, notując samotny, bezproblemowy wyścig.

Na 47. okrążeniu Perez zrównał się z Piastrim na dojeździe do jedynki, w której obrał linię po zewnętrznej. Dzięki temu Meksykanin miał lepszą pozycję na wejściu do drugiego zakrętu, gdzie wyprzedził Australijczyka i awansował na czwarte miejsce. Kiedy na pit-stop numer dwa zjechał (drugi wówczas) Hamilton, Checo automatycznie przeskoczył na prowizoryczne podium. Na 51. kółku do swoich mechaników zjechał Verstappen, wracając na tor na nowym komplecie pośrednich opon.

Ostatecznie do końca w czołówce nic się nie zmieniło. Max Verstappen minął metę jako zwycięzca z ogromną, ponad półminutową przewagą nad drugim Lando Norrisem . Dla Holendra było to siódme zwycięstwo z rzędu, a dziewiąte łącznie w sezonie 2023. Podium uzupełnił tymczasem drugi z kierowców Red Bull Racing – Sergio Perez , odrabiając straty po starcie z piątego rzędu. W samej końcówce Meksykanina gonił Lewis Hamilton , ale Brytyjczyk ruszający z pole position musiał zadowolić się czwartą lokatą.

Max Verstappen wygrywa GP Węgier po raz trzeci z rzędu! © Red Bull Content Pool

Wygrana w GP Węgier jest jednocześnie rekordową dla teamu Oracle Red Bull Racing, który triumfował we wszystkich tegorocznych wyścigach! Mało tego, wliczając w to ubiegłoroczne GP Abu Zabi, ekipa Red Bull Racing wygrała dwanaście wyścigów z rzędu! To nowy rekord Formuły 1, w której najdłuższą passą jednego konstruktora było jedenaście wygranych – dokonał tego McLaren w 1988 roku.

Nowy rekord F1 – Red Bull Racing wygrywa 12 wyścigów z rzędu © Red Bull Content Pool

Max Verstappen wygrywa po raz 9. w sezonie 2023 F1 © Red Bull Content Pool Udało nam się objąć prowadzenie już w pierwszym zakręcie, a potem jechaliśmy nasz wyścig. Samochód pracował świetnie na każdym komplecie opon, dzięki czemu udało się uzyskać tak dużą przewagę na mecie. Dwanaście wygranych z rzędu zespołu to niesamowity wynik, bardzo się cieszę, że jestem częścią tego rekordu! Max Verstappen

Checo Perez wraca na podium! © Red Bull Content Pool Jestem zadowolony, bo jesteśmy blisko drugiego miejsca, choć w pogoni w końcówce przeszkodzili nam dublowani kierowcy. Mieliśmy jednak bardzo dobrą strategię i cieszę się, że wracamy na podium. Celem jest bycie w TOP3 w każdy weekend! Sergio Perez

Na uwagę zasługuje też bardzo udany występ Daniela Ricciardo , który od rundy na Węgrzech dołączył do Scuderii AlphaTauri, zastępując w teamie Nycka de Vriesa. Australijczyk finiszował na trzynastym miejscu, zgarniając cenne doświadczenie na kolejne rundy. Ostatecznie piętnasty był z kolei jego team-partner Yuki Tsunoda , który na finiszu o włos uległ Nico Hulkenbergowi .

Daniel Ricciardo udanie w pierwszym wyścigu po powrocie © Red Bull Content Pool

Kolejna runda Formuły 1 odbędzie się już za tydzień (30 lipca–2 sierpnia) na legendarnym torze Spa-Francorchamps! Przed rokiem Max Verstappen triumfował w GP Belgii pomimo startu dopiero z 14. pola , a Checo Perez finiszował na drugim miejscu!

GP Węgier 2023 – wyniki wyścigu F1:

Max Verstappen – Oracle Red Bull Racing – 70 okr. Lando Norris – McLaren + 33.731s Sergio Perez – Oracle Red Bull Racing + 37.603s Lewis Hamilton – Mercedes + 39.134s Oscar Piastri – McLaren + 62.572s George Russell – Mercedes + 65.825s Charles Leclerc – Ferrari + 70.317s Carlos Sainz – Ferrari + 71.073s Fernando Alonso – Aston Martin + 75.709s Lance Stroll – Aston Martin + 1 okr. Alex Albon – Williams + 1 okr. Valtteri Bottas – Alfa Romeo + 1 okr. Daniel Ricciardo – Scuderia AlphaTauri + 1 okr. Nico Hulkenberg – Haas + 1 okr. Yuki Tsunoda – Scuderia AlphaTauri + 1 okr. Zhou Guanyu – Alfa Romeo + 1 okr. Kevin Magnussen – Haas + 1 okr. Logan Sargeant – Williams + 1 okr.

Nie ukończyli:

Esteban Ocon – Alpine

Pierre Gasly – Alpine

