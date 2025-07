Liam Lawson Awans Liama Lawsona z Nowej Zelandii w świecie motorsportu doprowadził go do spełnienia dziecięcego marzenia – miejsca w zespole Oracle Red Bull Racing F1.

"Sztuka spotkała się z prędkością, a ja dodałem do tego melanżu nutkę szaleństwa. Wielkie dzięki dla HUGO i VCARB za zaufanie mojej wizji" - mówi Slawn. Artysta wyrobił sobie markę na londyńskiej scenie poprzez konsekwentne przemycanie do graffiti swojego afrykańskiego dziedzictwa kulturowego.

Podsumowując swój występ, Lawson powiedział: "To był świetny weekend. Miło jest wiedzieć, że zrealizowało się plan. Po pierwszym okrążeniu myślałem, że to może być koniec, ale zespół podjął odważną decyzję o strategii jednego postoju i zadziałało to idealnie. Samochód był naprawdę szybki przez cały weekend, a teraz celem jest utrzymanie tego tempa przez resztę sezonu".

