Co ciekawe, team wygrał wszystkich 10 wyścigów w sezonie 2023, w tym aż osiem z Verstappenem. Mało tego, jeśli brać też pod uwagę końcówkę 2022 roku, to Oracle Red Bull Racing jest niepokonany od 11 rund Grand Prix! Max tymczasem triumfował po raz szósty z rzędu, co już plasuje go wśród najlepszych w F1. Rekord najdłuższej serii zwycięstw należy do

, który w 2013 roku wygrał dziewięć wyścigów z rzędu.