F1: Max Verstappen wygrywa 10. raz z rzędu! Historyczny triumf w GP Włoch!

przyjechał na włoską Monzę w świetnym nastroju. To on przed rokiem triumfował w GP Włoch, a w tym sezonie F1 jest w zasadzie niepokonany. Przed wizytą w Italii, wygrał w sumie 11 wyścigów, w tym dziewięć z rzędu. Dwukrotnie ustępował jedynie swojemu team-partnerowi

Verstappen spokojnie jechał na drugiej pozycji i szukał miejsca do zaatakowania Sainza. Udało mu się to na piętnastym okrążeniu, kiedy to na wejściu w pierwszą szykanę Carlos zblokował koło w swoim Ferrari. Max świetnie wyszedł z drugiego zakrętu, a trójkę przejechał z Sainzem bok w bok! Na dojeździe do czwórki to jednak kierowca Red Bulla miał lepszą pozycję i wyszedł na pierwsze miejsce!