F1: Wygrana i historyczny wyczyn Maxa Verstappena na Monzy

Max Verstappen w imponującym stylu sięgnął po zwycięstwo w Grand Prix Włoch, prowadząc w wyścigu na kultowej Monzy od startu do mety. Dla Holendra to trzecia wygrana w tym roku i zarazem pierwsza od majowego Grand Prix Emilii-Romanii na torze Imola. Aktualny mistrz świata znakomicie obronił prowadzenie przed atakami Lando Norrisa z McLarena na początku wyścigu, a następnie w pewnym stylu pognał do mety po wygraną.
Miniony weekend był dla Verstappena wyjątkowy z jeszcze jednego powodu. W sobotę, w drodze po pole position, ustanowił nowy rekord okrążenia na Autodromo Nazionale Monza, torze zwanym "Świątynią prędkości". Jego czas 1:18.792 to jednocześnie najszybsze okrążenie w historii F1 – to wynik lepszy o 0,095 sekundy od poprzedniego rekordu ustanowionego przez Lewisa Hamiltona w 2020 roku, także na Monzy.
Kolejny imponujący występ zaliczył również Isack Hadjar z ekipy Visa Cash App Racing Bulls. 20-latek, który podczas niedawnego Grand Prix Holandii zdobył swoje pierwsze podium w karierze, tym razem finiszował na punktowanej, 10. pozycji… mimo że startował z alei serwisowej!
Yuki Tsunoda z Oracle Red Bull Racing ukończył wyścig na 13. miejscu, a jedno oczko za nim uplasował się Liam Lawson z teamu Visa Cash App Racing Bulls.
GP Włoch 2025 – wyniki wyścigu F1:
- Max Verstappen – Oracle Red Bull Racing – 53 okr.
- Lando Norris – McLaren +19.207s
- Oscar Piastri – McLaren +21.351s
- Charles Leclerc – Ferrari +25.624s
- George Russell – Mercedes +32.881s
- Lewis Hamilton – Ferrari +37.449s
- Alex Albon – Williams +50.537s
- Gabriel Bortoleto – Sauber +58.484s
- Kimi Antonelli – Mercedes +59.762s
- Isack Hadjar – Visa Cash App Racing Bulls F1 Team +63.891s
- Carlos Sainz – Williams +64.469s
- Oliver Bearman – Haas +79.288s
- Yuki Tsunoda – Oracle Red Bull Racing +80.701s
- Liam Lawson – Visa Cash App Racing Bulls F1 Team +82.351s
- Esteban Ocon – Haas +1 okr.
- Franco Colapinto – Alpine +1 okr.
- Pierre Gasly – Alpine +1 okr.
- Lance Stroll – Aston Martin +1 okr.
Nie ukończyli:
- Fernando Alonso – Aston Martin
- Nico Hulkenberg – Sauber
Ciao Palermo, Monza wzywa!
Kierowca ekipy Red Bull Racing Honda, Max Verstappen udał się na wycieczkę do Palermo. Oczywiście w stylu Formuły 1!