F1: Wygrana i historyczny wyczyn Maxa Verstappena na Monzy

w imponującym stylu sięgnął po zwycięstwo w Grand Prix Włoch, prowadząc w wyścigu na kultowej Monzy od startu do mety. Dla Holendra to trzecia wygrana w tym roku i zarazem pierwsza od majowego Grand Prix Emilii-Romanii na torze Imola. Aktualny mistrz świata znakomicie obronił prowadzenie przed atakami Lando Norrisa z McLarena na początku wyścigu, a następnie w pewnym stylu pognał do mety po wygraną.

Miniony weekend był dla Verstappena wyjątkowy z jeszcze jednego powodu. W sobotę, w drodze po pole position, ustanowił nowy rekord okrążenia na Autodromo Nazionale Monza, torze zwanym "Świątynią prędkości". Jego czas 1:18.792 to jednocześnie najszybsze okrążenie w historii F1 – to wynik lepszy o 0,095 sekundy od poprzedniego rekordu ustanowionego przez Lewisa Hamiltona w 2020 roku, także na Monzy.