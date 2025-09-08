Max Verstappen wygrywa trzeci raz w sezonie 2025
F1: Wygrana i historyczny wyczyn Maxa Verstappena na Monzy

Max Verstappen zaliczył perfekcyjny weekend na Monzy, wygrywając wyścig po starcie z pole position, a przy okazji ustanowił najszybszy czas jednego okrążenia w historii Formuły 1!
Autor: Nelly Pluto-Prondzyńska
Max Verstappen w imponującym stylu sięgnął po zwycięstwo w Grand Prix Włoch, prowadząc w wyścigu na kultowej Monzy od startu do mety. Dla Holendra to trzecia wygrana w tym roku i zarazem pierwsza od majowego Grand Prix Emilii-Romanii na torze Imola. Aktualny mistrz świata znakomicie obronił prowadzenie przed atakami Lando Norrisa z McLarena na początku wyścigu, a następnie w pewnym stylu pognał do mety po wygraną.
Start wyścigu F1 o GP Włoch 2025

Max Verstappen wygrywa GP Włoch 2025

Miniony weekend był dla Verstappena wyjątkowy z jeszcze jednego powodu. W sobotę, w drodze po pole position, ustanowił nowy rekord okrążenia na Autodromo Nazionale Monza, torze zwanym "Świątynią prędkości". Jego czas 1:18.792 to jednocześnie najszybsze okrążenie w historii F1 – to wynik lepszy o 0,095 sekundy od poprzedniego rekordu ustanowionego przez Lewisa Hamiltona w 2020 roku, także na Monzy.
Max Verstappen na Monzy przejechał najszybsze okrążenie w historii F1

Kolejny imponujący występ zaliczył również Isack Hadjar z ekipy Visa Cash App Racing Bulls. 20-latek, który podczas niedawnego Grand Prix Holandii zdobył swoje pierwsze podium w karierze, tym razem finiszował na punktowanej, 10. pozycji… mimo że startował z alei serwisowej!
Yuki Tsunoda z Oracle Red Bull Racing ukończył wyścig na 13. miejscu, a jedno oczko za nim uplasował się Liam Lawson z teamu Visa Cash App Racing Bulls.
Włoscy kibice na Monzy jak zwykle nie zawiedli

GP Włoch 2025 – wyniki wyścigu F1:

  1. Max Verstappen – Oracle Red Bull Racing – 53 okr.
  2. Lando Norris – McLaren +19.207s
  3. Oscar Piastri – McLaren +21.351s
  4. Charles Leclerc – Ferrari +25.624s
  5. George Russell – Mercedes +32.881s
  6. Lewis Hamilton – Ferrari +37.449s
  7. Alex Albon – Williams +50.537s
  8. Gabriel Bortoleto – Sauber +58.484s
  9. Kimi Antonelli – Mercedes +59.762s
  10. Isack Hadjar – Visa Cash App Racing Bulls F1 Team +63.891s
  11. Carlos Sainz – Williams +64.469s
  12. Oliver Bearman – Haas +79.288s
  13. Yuki Tsunoda – Oracle Red Bull Racing +80.701s
  14. Liam Lawson – Visa Cash App Racing Bulls F1 Team +82.351s
  15. Esteban Ocon – Haas +1 okr.
  16. Franco Colapinto – Alpine +1 okr.
  17. Pierre Gasly – Alpine +1 okr.
  18. Lance Stroll – Aston Martin +1 okr.
Nie ukończyli:
  • Fernando Alonso – Aston Martin
  • Nico Hulkenberg – Sauber

