Emocje w F1: Najlepszy wyścig w Hiszpanii, czyli Villeneuve vs. Schumacher

Hiszpania - arena pasjonujących zmagań

Hiszpania po raz pierwszy pojawiła się w F1 w 1951 r., by powrócić tam jeszcze w 1954 r., a następnie zniknąć z kalendarza na 14 lat. Dopiero od sezonu 1968 zawody tam są rozgrywane regularnie, a przerwy mieliśmy tylko w sezonie 1980 oraz w latach 1982-1985. Na przestrzeni dekad tamtejsze obiekty wielokrotnie były sceną niesamowitych wydarzeń. Legendarne już pierwsze zwycięstwo Maxa Verstappena w 2016 r., przepiękna bajka, którą w 2012 r. napisał Pastor Maldonado w Williamsie czy widowiska w GP Europy na torze w Walencji to tylko niektóre z nich.

GP Hiszpanii F1 2016: Mercedesy odpadną, a Max pomknie po zwycięstwo

Wielu kibiców pamięta lot, który wykonał Mark Webber w 2010 r. po zderzeniu z Heikkim Kovalainenem czy wyczyny Fernando Alonso z sezonu 2012. Zawody na tamtejszej ziemi potrafiły być również tragiczne, jak choćby runda z 1975 r. naznaczona wieloma poważnymi wypadkami i śmiercią trzech kibiców to tylko niektóre z nich. GP Europy 1997 rozegrane na obiekcie Circuito Permanente de Jerez przyćmiewa jednak chyba wszystkie inne wyścigi w tym kraju.

Max Verstappen oprowadza po torze w Barcelonie Max Verstappen i Circuit de Barcelona-Catalunya.

Pamiętacie zapewne pojedynek Maxa Verstappena z Lewisem Hamiltonem, który stoczyli kilka miesięcy temu podczas GP Abu Zabi . Bezpardonowe starcie obfitowało w zagrywki na granicy przepisów, a Holender pokazał, że szybkością i zdolnością zniesienia presji zasłużył na mistrzostwo. Walka, którą toczyli w 1997 r. Michael Schumacher i Jacques Villeneuve również trwała do końca sezonu. Finałowa runda już od kwalifikacji zwiastowała wielkie emocje. Pierwszych trzech zawodników ustanowiło dokładnie takie same czasy swoich okrążeń, przez co o układzie na polach startowych miała decydować kolejność, w jakiej je osiągnęli. Jako pierwszy tempem 1:21,071 pojechał Villeneuve, a chwilę później osiągnięcie to wyrównał Schumacher. Z trzeciego pola startował więc Heinz-Harald Frentzen, drugi kierowca Williamsa.

Trzeci od lewej Jos Verstappen, dalej David Coulthard i Gerhard Berger

Co ciekawe, w weekendzie brało udział kilku zawodników związanych w ten czy inny sposób z Red Bullem. Z 6 pozycji miał bowiem ruszać David Coulthard , pierwszy zawodnik, jakiego zatrudniono przed debiutem Red Bulla w 2005 r. Na 8 polu ustawił się Gerhard Berger, pełniący później funkcje kierownicze w Toro Rosso (obecnie AlphaTauri). Dla Austriaka był to ostatni wyścig F1 w karierze Z 14 i 18 miejsca ruszali zawodnicy Saubera, odpowiednio Johnny Herbert i Norberto Fontana, którzy prowadzili auta pomalowane w barwy "Czerwonych Byków". Wreszcie na 22 pozycji znajdował się Jos Verstappen, ojciec Maxa .

Tylko jeden manewr

Przed startem Kanadyjczyk tracił 1 punkt do Niemca, zatem teraz musiał finiszować przed nim, aby zdobyć mistrzowski tytuł. Jego zespół miał przewagę taktyczną, ponieważ obaj jego zawodnicy byli w czołówce, podczas gdy partner Schumachera, Eddie Irvine, startował z 7 pola. Chwilę po zgaśnięciu czerwonych świateł okazało się jednak, że duża część tej przewagi stopniała po tym, jak Schumi wyprzedził swojego rywala już na starcie.

W pierwszej części dystansu zaczął budować przewagę nad Kanadyjczykiem, a Williams postanowił poświęcić swojego drugiego kierowcę, aby zaatakował Niemca nawet kosztem własnej strategii i zniszczenia opon. Na nic się to jednak nie zdało i niedługo później Frentzen przepuścił swojego kolegę, by dać mu szansę na zbliżenie się do rywala. Choć na początku zawodnik Ferrari uciekał, po zmianie opon Villeneuve zaczął go doganiać. Po drugiej serii pit-stopów zbliżył się do niego na tyle, żeby zacząć realnie myśleć o ataku.

Kanadyjczyk finiszując na 3 pozycji, zdobył 4 punkty – dość, by wyprzedzić Schumachera w klasyfikacji generalnej.

Kierowca Williamsa wiedział, że jeśli nie wykorzysta pierwszej nadarzającej się okazji, to kolejnej może już nie mieć. Musiał więc wybrać sobie idealne miejsce, aby spróbować wyprzedzania. W końcu zrobił to na końcu jednej z prostych. Opóźnił zatem hamowanie, aby na dojeździe do zakrętu znaleźć się z przodu. Schumacher, będąc świadom, że za chwilę straci pozycję, musiał się bronić. Zrobił to jednak w jeden z najgorszych możliwych sposobów, odbijając w bok i uderzając w biało-niebieski bolid. Uszkodził go co prawda, ale sam zakończył jazdę.

Gdyby obaj odpadli z rywalizacji, tytuł powędrowałby do Niemca. Ponieważ jednak FW19 przetrwał zderzenie, Kanadyjczykowi wystarczyło teraz dojechać do mety w punktach. Nawet jedno oczko dawało mu końcowy triumf, ponieważ miał na koncie 7 zwycięstw przy zaledwie 5 wiktoriach rywala. Z powodu uszkodzeń musiał jednak kontrolować tempo i martwić się przede wszystkim o to, czy w ogóle ujrzy metę. Przepuścił więc obu zawodników McLarena, którzy w międzyczasie otrzymali od swojego szefostwa instrukcje – David Coulthard miał oddać zwycięstwo Mice Hakkinenowi. Pierwszy „Czerwony Byk” nie był z tego powodu zadowolony, jednak wykonał polecenie. Villeneuve dojechał do mety na 3 miejscu.

Finał przy zielonym stoliku

Kanadyjczyk finiszując na 3 pozycji, zdobył 4 punkty – dość, by wyprzedzić Schumachera w klasyfikacji generalnej. Niemiec stracił jednak nie tylko mistrzostwo, ale nawet wicemistrzostwo świata, ponieważ za spowodowanie kolizji z rywalem, i to w decydującym momencie walki o tytuł, sędziowie ukarali go odjęciem wszystkich punktów. Wicemistrzem został zatem Heinz-Harald Frentzen, a zachowanie Schumiego pozostawiło duży niesmak wśród fanów Formuły 1 na całym świecie.

Jacques Villeneuve – mistrz świata sezonu 1997

Ciekawej rzeczy dowiedzieliśmy się z kolei w jednym z wywiadów już po zakończeniu wyścigu. Jacques Villeneuve wyjawił w rozmowie, że nie chciał forsować samochodu, dlatego oddał pierwsze dwa miejsca bez walki, ale gdyby pamiętał, że Gerhard Berger jedzie swój ostatni wyścig w karierze, pozwoliłby mu zająć 3 miejsce i pożegnać się z Formułą 1 z wysokości podium.

Już w najbliższą niedzielę królowa sportów motorowych po raz kolejny zawita do Hiszpanii. Wyścig będzie pasjonujący czy zaliczymy go do tych spokojnych? Tego jeszcze nie wiadomo.

